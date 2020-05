Quando inizia la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone

L’ultimo aggiornamento di Call of Duty: Warzone ha portato con sé molte novità, a partire dall’apertura quasi inaspettata degli undici bunker presenti nella mappa e allas coperta di alcuni easter-egg molto particolari. Ma le sorprese non sembrano finire qui e il motivo è molto semplice: l’ultimo aggiornamento è solo un preludio all’inizio della Stagione 4, che dovrebbe avvenire il 2 giugno. Activision non ha ancora confermato nulla, ma sembra proprio che la data scelta dalla software house sia il 2 giugno, giorno in cui è fissata la chiusura del Battle Pass della Stagione 3.

C’è grande attesa intorno alla Stagione 4 di Call of Duty: Warzone. Oltre all’arrivo di un nuovo Battle Pass che porterà ricompense e probabilmente nuove armi, c’è la possibilità che la mappa del videogame subisca dei grossi cambiamenti. Ne sono sicuri i data miner che in questi giorni hanno analizzato il codice del gioco e hanno scoperto novità importanti. La storia del videogame gira intorno alla bomba nucleare che è stata svelata dopo l’ultimo aggiornamento, bomba che potrebbe esplodere e distruggere gran parte degli edifici.

Stagione 4 Call of Duty: Warzone, cosa cambia

Nei giorni precedenti vi abbiamo raccontato della presenza di un easter-egg nella modalità malloppo che permette di aprire il bunker 11 presente sotto la diga di DAM. All’interno del bunker, nascosta in una stanza raggiungibile da un cunicolo, è presente una bomba atomica in costruzione e che potrebbe esplodere da un momento all’altro. E lo scoppio della bomba atomica potrebbe inaugurare proprio la Stagione 4 di Call of Duty: Warzone. Tutti gli indizi portano alla stessa data: 2 giugno alle ore 19:00. Questo il giorno scelto da Activision per dare inizio al nuovo Battle Pass e alla nuova Stagione di Call od Duty: Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare

Oltre alla mappa, potrebbe esserci spazio anche per delle nuove modalità di gioco (quasi sicuro l’arrivo delle Duo, con la possibilità di sfidare altri 150 giocatori giocando in coppia con il proprio amico) e si vocifera anche di un nuovo limite massimo per ogni partita: da 150 a 200 giocatori.

Per quale motivo Activision ha scelto il 2 giugno come giorno per dare inizio alla Stagione 4? Per “mettere i bastoni tra le ruote” a Epic Games e a Fortnite: la Stagione 3 del Capitolo 2 è attesa per il 4 giugno. La guerra tra i due battle royale è ufficialmente iniziata.