Quando inizia la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone

È ufficiale: la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone e di Call of Duty: Modern Warfare avrà inizio il 5 agosto 2020. Ad annunciarlo è la stessa Activison tramite un video trailer pubblicato sui propri canali social. E oltre alla data di uscita della nuova stagione, la software house ha anche ufficializzato l’arrivo di una nuova fazione: Shadow Company. Chi ha giocato ai precedenti titoli la conoscerà molto bene, essendo già presente in alcuni precedenti capitoli. E il generale Shepherd sarà una delle skin presenti all’interno del Pass Battaglia della Stagione 5.

Il trailer, però, non mostra altro. Nessuna notizia su quali saranno le novità della prossima stagione e se finalmente avverrà il cambio di mappa su Call of Duty: Warzone annunciato da tanto su cui molti sperano per rivitalizzare un gioco che nelle ultime settimane è diventato un po’ troppo ripetitivo. In questo senso il trailer lascia una speranza accesa: per pochissimi secondi viene mostrata una bomba nucleare. E le anticipazioni parlano proprio dello scoppio di una bomba nucleare che porterà grossi cambiamenti alla mappa.

La Shadow Company sbarca su Call of Duty: Warzone

Una nuova fazione che porterà scompiglio tra le strade di Verdansk e che potrebbe finalmente rinnovare Call of Duty: Warzone. Il titolo di Activision è diventato oramai uno dei Battle Royale più amati dai videogiocatori e pian piano sta ricucendo tutto il gap che lo separa da Fortnite. Per l’ultimo sprint, però, ci vuole qualcosa di nuovo e gli sviluppatori hanno pensato all’arrivo di una nuova fazione: Shadow Company. Oltre ad ampliare la trama su cui si basa Call of Duty: Warzone e a creare un collegamento con quello che verrà in futuro (Call of Duty 2020), la nuova fazione porterà anche nuove skin che i giocatori potranno scegliere.

Call of Duty: Warzone Stagione 5: cambia la mappa

Il dilemma che resta senza risposte riguarda il cambiamento della mappa di Verdansk. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci su un cambiamento della mappa, anche se non radicale. Si vocifera dello scoppio di una mini bomba nucleare che distruggerà la zona dello Stadio, facendola diventare giocabile, ma sono solo voci. Nei prossimi giorni Activision rilascerà sicuramente qualche notizia in più.