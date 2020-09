Quando iniziano le riprese di Lucifer 6

Lucifer, il diavolo più gentile e affascinante di Netflix si prepara per salutare una volta per tutte il suo amato pubblico. Infatti, nonostante i nuovi episodi siano usciti sulla piattaforma di streaming il 21 agosto, la produzione ha già annunciato l’avvio delle riprese della seconda parte della quinta stagione.

A queste seguiranno subito quelle della sesta stagione, come svelato da una importante piattaforma americana dedicata alle serie tv. Inizialmente questo contenuto doveva concludersi con una quinta stagione composta da 10 episodi, ma in seguito si è deciso di inserire ulteriori 6 puntate e dividerla in due parti e inserire anche una sesta stagione. Purtroppo le riprese della seconda parte della quinta stagione erano state improvvisamente bloccate a causa del Coronavirus, ma ora sono ricominciate e stanno già per concludersi. In seguito, dovrebbero iniziare subito quelle della sesta. Insomma, gli amanti di Lucifer avranno tante belle novità nei prossimi mesi.

Lucifer 6: quando iniziano le riprese

Ad annunciarlo è TVLine con una indiscrezione che ha subito provocato l’entusiasmo del pubblico: la produzione di Lucifer è decisa a concludere le riprese di tutti gli episodi nei prossimi mesi.

Come sappiamo la quinta stagione era praticamente terminata. Questa informazione è stata confermata anche Lesley-Ann Brandt, l’interprete di Maze, che ha rassicurato i fan dicendo che il 99 per cento delle scene era stato girato prima del lockdown. Dopo diverse incertezze si torna quindi sul set: le riprese dovrebbero terminare il 24 settembre.

Subito dopo gli attori saranno impegnati con la stagione conclusiva. Se la tabella di marcia non subirà ulteriori intoppi, vedremo la seconda parte di Lucifer 5 a dicembre 2020, mentre la stagione finale potrebbe arrivare nell’estate del 2021.

Trama Lucifer 6: di cosa parlerà?

Le notizie legate agli ultimi episodi sono davvero poche, ma ci sono alcuni punti certi. Innanzitutto, le puntate saranno firmate dagli stessi autori Ildy Modrovich e Joe Henderson. Questo conferirà una certa coerenza di narrazione e di stile al prodotto. Il secondo elemento importante è dato dal cast: nessun stravolgimento, ma anzi si prospettano grandi ritorni. Per esempio, rivedremo Eve, personaggio interpretato da Inbar Lavi, che alla fine della quarta stagione aveva lasciato Maze e abbandonato il mondo di Lucifer.

Maze sarà ancora uno dei pilastri portanti della storia, ma non si sa ancora se continuerà ad essere la spalla di Lucifer (Tom Ellis) o diventerà la sua antagonista, alleandosi definitivamente con il suo gemello cattivo Michael, interpretato dallo stesso attore. Nella quinta stagione sappiamo anche che arriverà Dio, il padre di Lucifer, e verrà esplorato il suo rapporto con tutti i suoi figli. La sua entrata in scena potrebbe quindi complicare ulteriormente le cose e rendere più interessante la stagione conclusiva.

C’è poi l’aspetto sociale della serie tv, che è pur sempre di carattere investigativo e poliziesco. La produzione prendendo spunto da questo fatto è intenzionata a trattare tematiche sociali, come la