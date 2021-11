Quante volte posso cambiare operatore di telefonia mobile per cellulare?

La portabilità è la procedura con la quale si può cambiare operatore di telefonia mobile: non prevede costi, se non quello previsto per l’eventuale emissione della nuova SIM, e può essere effettuata in modi diversi, per esempio online, oppure presso un punto vendita fisico.

Si tratta di un’operazione alla quale solitamente si ricorre per passare a una promozione mobile più conveniente, con la quale risparmiare sul canone mensile e, al contempo, avere accesso a un’offerta migliorativa.

Quante volte si può procedere con la portabilità, quindi con il cambio operatore di telefonia mobile? Nella pratica, non ci sono limiti massimi proprio per il principio che sta alla base della procedura stessa, ovvero raggiungere l’obiettivo risparmio.

Come funziona il cambio di operatore mobile

La Mobile Number Portability (MNP), ovvero il meccanismo attraverso il quale cambiare operatore di telefonia mobile è davvero molto semplice da portare a termine.

Permetterà di mantenere il vecchio numero di telefono, attivando però una promozione che ha solitamente un costo più basso e che risulta maggiormente conveniente, per esempio perché prevede un numero maggiore di Giga.

Nel momento in cui si sceglie la nuova offerta, ci si dovrà rivolgere direttamente al nuovo operatore di telefonia mobile, presentando un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e il numero seriale della propria SIM, indispensabili per poter cambiare offerta.

Una volta firmato il nuovo contratto, ci vorranno 2 giorni prima che la portabilità sia effettiva. Quando si riceverà la nuova SIM, prima che il vecchio numero sia passato al nuovo operatore, si potrà utilizzare un numero di telefono provvisorio.

Sulla base di quanto stabilito dall’Agcom, nel caso in cui la portabilità dovesse avvenire con un ritardo superiore ai 2 giorni dal momento in cui è avvenuta la richiesta, si potrà richiedere un indennizzo al proprio operatore.

Come scegliere una nuova offerta mobile

Nel momento in cui si decide che si vorrebbe cambiare operatore di telefonia mobile, per valutare un’offerta più conveniente o con un numero maggiore di Giga, con la portabilità, quindi mantenendo il vecchio numero di telefono, c’è una cosa molto intelligente da fare.

Di cosa si tratta? Molto semplicemente della comparazione tra le offerte proposte dai vari operatori mobile, attraverso l’utilizzo di un comparatore di tariffe, tool di facile utilizzo e disponibile online gratuitamente.

Nel valutare le offerte, si consiglia di tenere a mente alcuni elementi, come per esempio:

il fatto che non tutti gli operatori propongono offerte aperte a tutti;

che ci sono promozioni con prezzi bassi, ma solo se si attiva un nuovo numero;

che esistono le offerte di tipo operator attack, ovvero quelle che sono state pensate soltanto per i clienti che passano da determinati operatori (spesso di tipo virtuale) e che sono di solito quelle a prezzo più basso.

Le migliori offerte mobile per cambiare operatore di telefonia mobile

Ci sono diverse promozioni disponibili a un prezzo inferiore a 10 euro al mese, alcune proposte dagli operatori di tipo virtuale, altre dagli operatori tradizionali, e che si potranno attivare in portabilità.

Analizzandole dal prezzo più basso, troviamo la promozione di Spusu, operatore virtuale austriaco, chiamata Spusu 50, con la quale:

si pagherà un canone mensile di 5,98 euro;

si avrà diritto a 2.000 minuti e 500 SMS;

si avranno a propria disposizione 50 Giga di Internet + 100 Giga di ricarica.

La promozione in questione prevede un costo per la nuova SIM pari a 9,90 euro al mese e potrà essere attivata da tutti.

Al costo di 5,99 euro al mese, troviamo la promozione proposta da ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, che ha un costo di 5,99 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi illimitati.

Si tratta di una tariffa di tipo operator attack, che potrà essere attivata soltanto dai clienti che effettuano la portabilità da:

Iliad;

PosteMobile;

Fastweb e altri MVNO.

Una delle migliori offerte mobile disponibili oggi in commercio è Iliad Giga 120, disponibile al costo di 9,99 euro al mese, la quale potrà essere attivata da tutti, sia in portabilità sia su un nuovo numero, e che comprende:

120 Giga di Internet;

chiamate e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa;

6 Giga di Internet in roaming in Europa.

Non è previsto alcun contributo per l’attivazione dell’offerta, ma si dovrà attivare la nuova SIM, pagando un costo una tantum di 9,99 euro al mese.