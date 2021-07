Quanti animali esistono sulla Terra: il primo studio che li conta

È una domanda che gli scienziati si fanno da secoli: quanti animali esistono sulla Terra? Fino a oggi sono state fatte solo stime approssimative e i professori del College of Arts and Sciences della Syracuse University hanno cercato di capire se la comunità scientifica sarà mai in grado di stabilire un “numero totale" di specie di vertebrati viventi. Questa scoperta ha molti vantaggi e potrebbe contribuire alla conservazione delle specie e stabilire un ordine di priorità per gli interventi da effettuare.

I due ricercatori Bruce Wilkinson e Linda Ivany, entrambi del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, hanno pubblicato un articolo sul Biological Journal of the Linnean Society dove sono arrivati alla conclusione che prevedere il numero totale di specie potrebbe non essere mai possibile.

Soltanto a una parte delle specie attualmente esistenti, infatti, è stato attribuito un nome e ogni anno si scoprono nuove specie. Per questo, gli scienziati possono solo provare a fare una previsione sul numero delle specie che potranno essere trovate un giorno.

Una curva “a campana" per scoprire quanti animali vivono sulla Terra

Per stabilire quanti sono gli animali totali sul pianeta, il geologo Bruce Wilkinson ha spiegato che il numero di scoperte nel tempo segue una curva a campana: la curva sale quando il tasso di produzione aumenta a causa delle nuove scoperte e poi diminuisce quando la produzione diminuisce.

“Il problema nell’usare quella curva – ha spiegato il geologo – è che si deve supporre che lo sforzo investito e l’approccio usato per scoprire una nuova specie sia coerente e noto".

Per fare un esempio, se i ricercatori avessero stimato il numero totale di specie sulla base dei dati precedenti al 1950, i numeri sarebbero molto diversi rispetto a quelli di oggi e si riverrebbero sbagliati.

“Per quanto ci piacerebbe conoscere ‘il numero’ di animali sulla Terra, la ricchezza totale delle specie del pianeta rimarrà un obiettivo sfuggente“, ha concluso la ricercatrice Linda Ivany.

Quanti sono le specie di animali che vivono sul nostro pianeta, quindi? Secondo le stime più recenti, il numero si aggira intorno agli 8 milioni ma, appunto, ogni anno si aggiungono nuove scoperte e al ritmo attuale si calcola che serviranno almeno altri 400 anni per scoprirle tutte.

Armando Mercuri