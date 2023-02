Quanto conviene la nuova lavatrice in abbonamento di Haier

Come promesso la scorsa estate da Haier, è finalmente possibile noleggiare la lavatrice smart Haier Washpass, il primo elettrodomestico bianco che non sarà acquistabile ma che si userà in abbonamento. Haier Washpass propone una soluzione innovativa, che potrebbe diventare il nuovo modo in cui (non) compriamo e usiamo gli elettrodomestici. Infatti, dopo una sottoscrizione fissa e contributo una tantum, si potrà iniziare a usare la lavatrice smart Haier Washpass scegliendo tra tre piani di abbonamento, che includono la fornitura completa di detersivi professionali Nuncas.

Haier Washpass: caratteristiche tecniche

La lavatrice smart Haier Washpass a carica frontale corrisponde al modello Washpass HRZ 296DBCR/1-S, misura 60 cm di lunghezza, 53 cm di profondità e 85 cm di altezza. E’ di tipo free standing, cioè non è a incasso e si installa liberamente, ha un cestello da 9 Kg e la centrifuga a 1.200 giri. Il motore è di tipo inverter BPM e la classe energetica è A.

I programmi di lavaggio preimpostati sono 14 e le funzioni smart consentono la gestione da remoto, attraverso l’app hOn. La lavatrice HAier Washpass, infatti, è dotata di connessione Bluetooth e WiFi e va connessa al router di casa, altrimenti non può funzionare.

Una particolarità di questo modello è quella di avere dei dosatori integrati per i detersivi professionali Nuncas, che sono di quattro tipologie: lo smacchiatore che rimuove le macchie anche a basse temperature, il detergente delicato indicato per lana, seta e per lavaggi a basse temperature, il detergente super sgrassante per lavaggi a temperature elevate e il finisher che sostituisce l’ammorbidente.

Queste quattro tipologie di prodotto vengono "spruzzate" in modo automatico nel cestello in proporzioni e quantità variabili, in base al tipo di biancheria da lavare e in base al peso rilevato prima di avviare il lavaggio. L’utente non deve nemmeno controllare quando i flaconi si svuotano (vedremo a breve perché), ma dovrà riempirli quando ciò succederà.

Haier Washpass: come funziona l’abbonamento

Chi decide di noleggiare la lavatrice Haier Washpass paga 150 euro una tantum per attivare il servizio. A quel punto viene consegnata la lavatrice, completa delle ricariche di detersivo che vanno inserite negli appositi alloggiamenti. Infine, la lavatrice va configurata e connessa a Internet per attivare l’abbonamento e può essere così utilizzata ogni volta che si vuole.

I detersivi sono e inclusi nel prezzo di noleggio e, quando stanno per finire, vengono ordinati in maniera automatica e consegnati a casa dell’utente. Nel costo dell’abbonamento sono incluse anche la manutenzione e le eventuali riparazioni.

L’abbonamento è vincolante per 36 mesi: se si decide di disdire prima, infatti, si paga una penale da 150 euro.

Haier Washpass: quanto costa l’abbonamento

Sono disponibili tre fasce di abbonamento che tengono conto della quantità dei lavaggi:

pacchetto Small: 18 euro mensili per un massimo di 100 lavaggi all’anno (in media 2 a settimana)

pacchetto Medium: 23 euro mensili per un massimo di 220 lavaggi all’anno (in media 4 a settimana)

pacchetto Large: 28 euro mensili per un massimo di 340 lavaggi all’anno (in media 6 a settimana)

Per chi dovesse avere necessità di un lavaggio extra può acquistarlo in base al piano di abbonamento: con il piano Small si spende 1 a lavaggio, con il piano Medium 0,80 euro a lavaggio e con il piano Large 0,70 euro per lavaggio.

Haier Washpass: quanto conviene

Ricapitolando, quindi, se l’utente porta a termine 36 mesi di abbonamento e non fa lavaggi extra a fine periodo andrà a spendere:

pacchetto Small: 798 euro

pacchetto Medium: 978 euro

pacchetto Large: 1.158 euro

Per calcolare la convenienza di questa formula la prima cosa da considerare è il costo della lavatrice. Non esiste nel catalogo Haier un modello esattamente uguale, ma c’è un modello Candy molto simile (Candy è un brand di Haier): è la Candy RapidÓ RO 1294DWMSE/1-S, praticamente identica a parte il colore e la mancanza del sistema di dosaggio automatico dei detersivi (che è parte integrante dell’abbonamento).

Questo modello ha un prezzo di listino di 499 euro, ma su Amazon si compra anche a 476,90 euro (-4%, -22,10 euro).

Candy RapidÓ RO 1294DWMSE/1-S – Lavatrice smart da 9 Kg

Contando il prezzo di listino, in caso del pacchetto Small il prezzo aggiuntivo è di 300 euro per 300 lavaggi, per il pacchetto Medium il prezzo aggiuntivo è di 480 euro per 660 lavaggi, per il pacchetto Large il prezzo aggiuntivo è di 660 euro per 1.020 lavaggi.

Nel primo caso ogni lavaggio costa 1 euro, nel secondo costa 72 centesimi e nel terzo costa 64 centesimi. E’ dunque chiaro come la convenienza aumenti insieme al numero di lavaggi fatti (e pagati con l’abbonamento), anche perché più si usa la lavatrice e più è probabile che l’elettrodomestico richieda una manutenzione, anche minima, che è inclusa nel canone mensile.

Certamente, se consideriamo i soli costi dei detergenti, la convenienza non è molto evidente. Vanno considerati i mancati costi di manutenzione e la comodità del servizio. Ma va anche considerato che chi compra la lavatrice su Amazon spende molto meno e ha un prodotto con una vita utile ben superiore ai 36 mesi dell’abbonamento.