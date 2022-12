Quanto si paga a cambiare gestore telefonico? Le offerte del momento

Cambiare operatore di telefonia mobile, in genere, è una scelta che si fa per trovare una soluzione più conveniente, che permetta di pagare un costo più basso ogni mese e di accedere a servizi migliorativi (per esempio, si potrebbero volere più Giga).

Cambiare operatore telefonico comporta una serie di costi che, a seconda dell’operatore potrebbero anche essere del tutto assenti. Si tratta del contributo di attivazione e del costo per la ricezione della nuova SIM.

Analizziamo le differenti offerte disponibili oggi sul mercato della telefonia mobile mettendo in evidenza le differenti tipologie di tariffe e, in particolare, partendo da quelle che non prevedono costi nel caso di cambio gestore telefonico.

Costo cambio gestore telefonico: offerte a zero spese

La prima categoria di offerte prese in esame – con l’utilizzo del comparatore di offerte mobile di SOStariffe.it – è quella nella quale non sono previsti né costi di attivazione né costi per l’acquisto della nuova SIM mobile.

Nella maggior parte dei casi, si tratta delle promozioni degli operatori virtuali, che prevedono costi più bassi rispetto a quelli degli operatori tradizionali, molto spesso riservati a determinate tipologie di clienti (ovvero solo a quelli che cambiano passando da specifici operatori).

Nome offerta Costo tariffa e servizi inclusi ho. 6,99 Promozione riservata ai clienti Iliad, Fastweb e altri MVNO 6,99 euro al mese chiamate illimitate messaggi illimitati 100 Giga Kena 6,99 Promozione riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO 100 Giga gratuiti per i primi 30 giorni 6,99 euro al mese chiamate illimitate 500 SMS 130 Giga Very 6,99 Promozione riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO 100 Giga in regalo per un mese 6,99 euro al mese chiamate illimitate messaggi illimitati 100 Giga Kena 7,99 Promozione riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO, oppure per i nuovi numeri 100 Giga gratuiti per i primi 30 giorni 7,99 euro al mese chiamate illimitate 500 SMS 150 Giga Kena 9,99 Promozione riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO, oppure per i nuovi numeri 100 Giga gratuiti per i primi 30 giorni 7,99 euro al mese chiamate illimitate 1.000 SMS 230 Giga Kena 11,99 11,99 euro al mese chiamate illimitate 1.000 SMS 100 Giga

Offerte mobile senza costo di attivazione

Le offerte presentate di seguito sono quelle che non prevedono alcun contributo di attivazione, ma hanno un costo da sostenere per la nuova SIM che, in caso di attivazione online, si riceverà gratuitamente presso il proprio domicilio o residenza.

Nome offerta Costo tariffa e servizi inclusi Entry 4,99 euro al mese 9,99 euro per la nuova SIM chiamate illimitate 100 SMS 30 Giga Spusu 50 5,98 euro al mese 9,90 euro per la nuova SIM 2.000 minuti di chiamate 100 SMS 50 Giga Fastweb Mobile Questa promozione potrà essere attivata anche insieme a una delle offerte Internet casa proposte da Fastweb, al fine di ottimizzare il risparmio 7,95 euro al mese 10 euro per la nuova SIM chiamate illimitate 100 SMS 150 Giga Iliad Flash 120 promozione in edizione limitata, attivabile entro il 28 dicembre 2022 7,99 euro al mese 9,99 euro per la nuova SIM chiamate illimitate messaggi illimitati 120 Giga TIM Wonder Five Promozione dedicata ai clienti di alcuni operatori virtuali che scelgono di mantenere il vecchio numero di telefono 7,99 euro al mese 25 euro per la nuova SIM chiamate illimitate messaggi illimitati 70 Giga Iliad Giga 150 9,99 euro al mese 9,99 euro per la nuova SIM chiamate illimitate messaggi illimitati 150 Giga TIM Young 5G Promozione riservata ai clienti under 25 9,99 euro al mese 25 euro per la nuova SIM chiamate illimitate messaggi illimitati 100 Giga TIM Wonder Six Promozione riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO che effettuano la migrazione a TIM mantenendo il vecchio numero 9,99 euro al mese 25 euro per la nuova SIM chiamate illimitate messaggi illimitati 100 Giga

Le promozioni mobile presentate in tabella sono simili, ma al contempo abbastanza diverse. Quelle degli operatori virtuali sono accomunate dal fatto di essere promozioni operator attack, quindi rivolte principalmente ai clienti di alcuni gestori.

Le promozioni degli operatori tradizionali, invece, possono essere di diverso tipo. Quello che si dovrebbe cercare di fare, attraverso il confronto comparativo tra le stesse, per cercare di capire qual è la promozione che conviene di più tra costi una tantum (quindi da pagare una sola volta), costi mensili periodici e servizi a propria disposizione.