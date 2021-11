Questa protagonista di Sex and the city farà una sua serie tv

Sex and the city rappresenta una delle serie tv principali degli ultimi vent’anni. Come molti sanno, racconta la vita mondana, tra un cocktail e un dramma amoroso, di quattro amiche per la pelle, tra hanno 35 anni e una 42. Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha vivono e lavorano a New York.

Miranda (Cynthia Nixon) è un’avvocatessa e si innamora di Stive, con il quale intrattiene una storia d’amore intensa; Charlotte (Kristin Davis) è una gallerista, la più romantica di tutte e sempre in cerca dell’amore perfetto; Samantha (Kim Cattrall) nel corso delle tante stagioni intreccia diverse relazioni amorose, con uomini e donne. E poi c’è Carrie (Sarah Jessica Parker), che oltre ad essere la protagonista è anche la voce narrante dell’intera serie tv madre. Già dalla prima stagione inizia la sua storia d’amore con Mr. Big che durerà per tutti i capitoli successivi. Si lasceranno e rincontreranno tante volte e per diversi motivi. La serie tv è andata in onda tra il 1998 e il 2004. Ma ora su Sky sta per arrivare il sequel, che come annunciato troverà una grande assente, che nel frattempo è impegnata con un altro progetto.

Sex and the city: l’attrice che ha altri progetti

Sky ha annunciato che il 9 dicembre arriverà ufficialmente il sequel di Sex and the city e si intitolerà And just like that…

Riprenderà i temi della serie tv madre, ispirata ai romanzi di Candace Bushnell, ma con importanti novità. Infatti, le protagoniste non saranno le quattro storiche amiche: all’appello mancherà Samantha, il personaggio interpretato da Kim Cattrall. L’attrice fin da subito ha respinto l’invito e ha dichiarato di non voler partecipare al sequel, anche per via dei rapporti incrinati con il resto del cast. Kim Cattrall, però, non ha abbandonato la tv ma sta lavorando a un nuovo progetto molto interessante.

Il remake di Queer As Folk: il ruolo dell’attrice

Il remake di Queer As Folk arriverà presto in streaming e vedrà nel cast anche Kim Cattrall. La serie tv è scritta e diretta da Stephen Dunn. Le precedenti versioni erano ambientate a Manchester e Pittsburgh, mentre la nuova si svolgerà tra le vie di New Orleans.

La trama è incentrata su un gruppo di amici, le cui vite cambiano per sempre dopo una grave tragedia. Kim Cattrall interpreterà una donna molto ambiziosa, con un passato molto difficile alle spalle ma con la voglia di debuttare nell’alta società. La storia attrice di Sex and the city dopo aver rifiutato il suo vecchio ruolo si sta, quindi, impegnando in un progetto totalmente nuovo e originale. Insieme a lei, nel cast troveremo Ryan O’Connell, Jesse James Keitel, Candace Grace, Johnny Sibilly, Devin Way e Fin Argus.

Non rimane che attendere maggiori notizie sulla serie tv, che non arriverà prima del 2022, e nel frattempo guardare il remake di Sex and the city in programma su Sky.