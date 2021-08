Questa soundbar Yamaha è al prezzo migliore di sempre

Inutile dire, per l’ennesima volta, che se il vostro televisore di ultima generazione non emette un buon audio non avete sbagliato televisore. Senza entrare troppo nei dettagli, tutti gli smart TV moderni sono troppo sottili per integrare casse acustiche di qualità e di buona potenza. Il risultato è quindi sempre lo stesso: suono piatto, dialoghi difficili da seguire nei film.

Come è sempre la stessa la soluzione al problema: aggiungere una soundbar al televisore, anche una che non costi molto e dalla potenza non molto elevata. Basterà un prodotto di fascia media per sentire già una grande differenza nella qualità, chiarezza e volume dell’audio emesso dalla televisione. Certo, per la TV principale di casa non è il caso di comprare un prodotto troppo economico, visto che molto probabilmente la TV sarà posizionata in una stanza abbastanza grande, come un salotto. Ma non è neanche necessario spendere una cifra troppo elevata perché, per fortuna, periodicamente arriva l’offerta Amazon su un ottimo prodotto che viene scontato ad un ottimo prezzo. Ad esempio la soundbar Yamaha YAS-109, che adesso è al prezzo più basso di sempre ed è un vero affare.

Soundbar Yamaha YAS-109: caratteristiche tecniche

La Yamaha YAS-109 è una soundbar “all in one“, quindi votata alla maggiore semplicità possibile di utilizzo: va posizionata sotto la televisione e collegata via Bluetooth o eARC (cioè tramite la porta HDMI) e va dimenticata, perché farà il suo lavoro senza bisogno di complessi settaggi.

Al suo interno ci sono quattro altoparlanti, per una potenza complessiva di 120 Watt (sei volte di più della potenza della smart TV media di oggi). Questo modello è dotato di DTS Virtual:X, che permette di aumentare la sensazione di spazialità dell’audio nei film: non è un vero impianto surround, ma è molto più coinvolgente di un classico impianto stereo 2.0.

La soundbar è dotata dell’assistente vocale Amazon Alexa in italiano e può essere usata anche per lo streaming dei contenuti audio dal cellulare o dal tablet.

Soundbar Yamaha YAS-109: quanto costa

Yamaha è un grande nome nel settore HiFi, quindi è lecito aspettarsi un prezzo di listino non molto basso per la Yamaha YAS-109. E, infatti, normalmente questo modello costa 249 euro. Adesso, però, si compra con molto meno: la soundbar Yamaha YAS-109 da 120 Watt è in vendita su Amazon a 166 euro (-83 euro, -33%), che è un prezzo assolutamente ottimo per le caratteristiche del prodotto e per il nome che porta.

Soundbar Yamaha YAS-109 – Potenza 120W

Per chi vuole qualcosa in più, restando sempre tra gli impianti audio con ottimo rapporto prezzo/qualità, c’è la versione Yamaha YAS-209 (in foto di apertura) che è identica alla precedente, ma ha anche un subwoofer per i bassi che porta la potenza complessiva a 200 Watt. In questo caso il prezzo di listino è di 349 euro, ma oggi si compra a 270 euro (-79 euro, -23%).

Soundbar Yamaha YAS-209 – Potenza 200W con subwoofer