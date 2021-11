Questo iPad Mini costa come una casa

Quando la tecnologia incontra – o meglio si scontra – con il lusso, spesso c’è di mezzo Caviar. Nome di spicco nel panorama delle customizzazioni sopra le righe dei prodotti hi-tech, il brand stavolta ha superato se stesso producendo un modello extra luxury di uno dei dispositivi di punta di Apple: ecco di cosa si tratta e quanto costa.

Marchio nato in Russia che ha fatto della sfarzosità e dell’utilizzo di materiali preziosi la sua cifra stilistica, Caviar ha recentemente proposto la propria versione della serie iPhone 13, lanciando sul mercato un’intera collezione che di sicuro non passa inosservata e non solo per i prezzi ben sopra a quelli già non del particolarmente economici di listino. Non si tratta però dell’unico brand di questo tipo: simile la scelta della britannica Truly Exquisite, altro specialista del settore che invece ha puntato nelle ultime settimane sulla XBox Series X in platino, con un costo pari a quello di un’utilitaria. Ma cosa è finito, stavolta, tra le mani dell’azienda? Un piccolo iPad Mini 6, dal prezzo però tutt’altro che piccolo.

iPad Mini 6 di Caviar, quanto costa

Nonostante non sia l’unico della lista, accompagnato da altre versioni che partono da circa 4600 euro, cifra per accaparrarsi lo Steel Carbon con corpo in fibra di carbonio, fino a poco più di 6500 euro per il Cyberpad in titanio e dal design futuristico, questo specifico modello di iPad Mini 6 ha davvero un tocco esclusivo. E ciò si capisce già dagli esemplari disponibili: solo 6 a livello globale, a differenza dei consueti 100 circa per le differenti variazioni sul tema.

Completamente realizzato in oro a 18 carati, l’iPad tocca la cifra da capogiro di 72.760 euro. Il lusso sfrenato, però, non si ferma qui: infatti, alla decorazione di stampo floreale si aggiungono anche diversi diamanti da 4 millimetri, incastonati nella cornice laterale che ne aumentano ancora di più la luminosità e l’eccentricità dell’oggetto, con tanto di logo a forma di corona a rilievo.

iPad Mini 6, caratteristiche tecniche

La trasformazione di Caviar ha coinvolto sei iPad Mini 6 dotati di 256 GB di memoria. Tra i modelli presentati di recente da Cupertino, il device vanta tra le altre caratteristiche uno schermo da 8,3" con display Retina, processore A15 Bionic e fotocamera da 12 MP con lente ultra grandangolare.

La sezione tecnologica, dunque, rimane invariata rispetto alla proposta di Apple ma è l’involucro a far mancare il fiato agli amanti del luxury. Già disponibile per l’acquisto, sebbene non alla portata di tutti, ha già scatenato la curiosità di molti Paperoni in giro per il globo: un device di questo tipo difficilmente rimarrà nei magazzini dell’azienda a lungo.