Arriva la super ricarica per lo smartphone: al 100% in soli 15 minuti

La sfida nel mondo degli smartphone passa anche dalle tecnologie di ricarica rapida e questo lo sa bene Qualcomm, che ha lanciato il suo sistema Quick Charge 5.0. Il sistema di ricarica rapida promette di caricare una batteria da 4500 mAh del 50% in appena 5 minuti, e del 100% in meno di 15 minuti.

Con le batterie degli smartphone che diventano sempre più capienti, anche i sistemi di ricarica devono adeguarsi. Il nuovo sistema di ricarica rapida migliora in efficienza, non dissipa eccessivamente calore ed è stato creato per avere piena compatibilità con i processori Snapdragon 865 e 865+, oltre che con i SoC che saranno progettati e prodotti in futuro, e potremo vederlo in dotazione ad alcuni smartphone già da settembre 2020.

Quick Charge 5.0, come funziona la super ricarica

Dopo anni di silenzio nel mondo della super ricarica, Qualcomm torna a far sentire la sua voce con la Quick Charge 5.0. L’innovazione di questo sistema sta nella scelta delle batterie e della loro configurazione: due batterie al litio da 4.5V che poste in serie ottengono il doppio del voltaggio, raddoppiando anche la velocità di ricarica. Per gestire il flusso di corrente, il caricabatteria è equipaggiato con un nuovo componente chiamato “Next Gen PMIC2″ che riesce a gestire fino a 20 V in ingresso, questo implica che anche l’alimentatore dovrà supportare fino a questa tensione d’ingresso.

Importante per questi dispositivi è anche dissipare al meglio la temperatura, per evitare danni provocati dal calore, un risultato che sarebbe stato raggiunto dai suoi creatori. Sembra infatti che il nuovo caricabatteria sia in grado di mantenere una temperatura di 10 gradi inferiore rispetto ai suoi predecessori. I nuovi alimentatori Quick Charge 5.0 avranno quindi protezione termica.

Quick Charge 5.0, un sistema di ricarica intelligente

Qualcomm per il suo sistema di ricarica rapida sta studiando anche la retrocompatibilità con quelli precedenti, ma soprattutto punta a salvaguardare la batteria e l’alimentatore attraverso un sistema di ricarica intelligente. Per questo motivo ha inserito la funzione Qualcomm Battery Saver, per preservare a lungo la durata delle batterie.

La società è anche consapevole che un alimentatore potrebbe avere specifiche diverse da quelle riportate dal produttore, ha sviluppato una tecnologia chiamata Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities. Questa tecnologia, integrata in Quick Charge 5.0, testa il voltaggio, la corrente e le temperature dell’alimentatore collegato, abbassando la capacità di ricarica se le specifiche non sono adeguate a supportare quella massima da 100 W in grado di erogare. Una funzionalità che rende Quick Charge 5.0 non solo un sistema efficiente di ricarica rapida, ma anche versatile, che fissa nuovi standard per le prestazioni e darà una spinta nell’evoluzione dei sistemi ora in vendita sul mercato.