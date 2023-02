Radiatore a olio Aigostar WiFi WB Smart: l'offerta su Amazon è per tutti

Con il freddo delle lunghe e buie giornate invernali può diventare indispensabile aggiungere qualche elemento per il riscaldamento in particolari ambienti della casa o dell’ufficio. Sono soluzioni temporanee per le quali non è necessario fare lavori a casa, né spendere una fortuna. Grazie ad Amazon e all’offerta in corso sul radiatore a olio Aigostar WiFi WB Smart, ad esempio è possibile riscaldare una stanza senza consumare troppa energia, gestendo da remoto la potenza di riscaldamento, e approfittando di uno sconto molto interessante che taglia il prezzo finale di oltre un terzo.

Aigostar WiFi WB Smart – Radiatore a olio Smart – Potenza 2500W

Radiatore a olio Aigostar: com’è fatto

Il radiatore a olio Aigostar WiFi WB Smart misura 53,5 cm di lunghezza, 62,5 cm di altezza e ha una profondità di 24,5 cm ed è formato da 13 elementi. La potenza è di 2.500W e la temperatura massima è di 50 gradi centigradi, regolata tramite un termostato. Il radiatore riesce a riscaldare un ambiente con una superficie fino a 25 metri quadrati.

Sulla parte anteriore è presente un display LED da cui è possibile impostare manualmente, con i comandi touch, la temperatura e una delle tre modalità di riscaldamento: antigelo, Eco (metà potenza, con assorbimento massimo di 1.250W) e Comfort.

Ma queste funzioni possono essere impostate anche attraverso l’app AigoSmart dalla quale è possibile scegliere le modalità preimpostate, o impostare liberamente la temperatura. C’è anche il timer per l’accensione automatica, prima di rientrare a casa ad esempio o posticipata fino a 24 ore, ed è infine possibile accendere e gestire il radiatore completamente da remoto.

Il radiatore a olio Aigostar WiFi WB Smart è stato dotato di ruote, di blocco per lo spostamento e di sistema antiribaltamento, così da essere sicuro anche in presenza di bambini.

Aigostar WiFi WB Smart: l’offerta Amazon

Il radiatore Aigostar WiFi WB Smart con connessione WiFi ha un prezzo di listino di 169,99 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile risparmiare e tanto e pagarlo 109,99 euro (-35%, -60 euro), l’occasione è ottima per avere un punto di riscaldamento in più senza dover spendere una cifra esagerata.

