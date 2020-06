Rakuten TV, le novità per luglio 2020

Sono lontani i tempi in cui per guardare un film era necessario azzeccare il titolo giusto in tv oppure uscire per noleggiare una videocassetta facendosi ispirare dalla copertina o dai consigli di chi gestiva il locale. Ora abbiamo a disposizione decine di piattaforme di video streaming. Basta una connessione web per accedere a migliaia di contenuti immediatamente.

Oltre ai servizi più conosciuti, come Netflix o Amazon Prime Video, ci sono anche altre applicazioni che stanno crescendo, come Rakuten TV. La piattaforma di origine giapponese si sta facendo strada conquistando un numero sempre più grande di iscritti, anche grazie ad un catalogo che cresce mese dopo mese. E a proposito di aggiornamenti, Rakuten TV ha pubblicato l’elenco dei contenuti di luglio 2020 confermandosi così una delle piattaforme di video streaming più interessanti del momento. Chi ancora non conosce la piattaforma può correre subito ai ripari dando un’occhiata al sito ufficiale e scoprire trasmetterà dal prossimo mese.

Uscite su Rakuten TV: prima metà di luglio 2020

L’elenco di novità parte in realtà dalla fine del mese: il 26 giugno 2020 uscirà su Rakuten TV L’Assistente della Star, una commedia con un cast molto interessante. Infatti, tra i protagonisti troviamo Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross. La pellicola è leggera e romantica ed è incentrata sull’amicizia tra le due protagoniste che vivranno diverse avventure e sventure, che porteranno a mettere alla prova il rapporto.

In seguito, l’8 luglio sarà la volta del film Queen & Silm. Questa volta siamo davanti ad una commedia ricca di mistero e colpi di scena, che rientra nel genere chiamato crime drama. La trama inizia con l’incontro di due giovani ragazzi, che ben presto vengono perseguitati dalla polizia. Insomma, ben più frenetico rispetto al primo titolo. Entrambi però potranno essere fruiti in Ultra HD – HDR.

Il 13 luglio arriva Lasciatelo Dire, film francese del 2019 che ha riscosso un enorme successo di botteghino oltralpe. Beatrice, la protagonista, racconta in un libro come l’incidente capitato al marito Frederic le abbia sconvolto la vita, ma le abbia donato anche la libertà e la capacità di vedere il mondo in un altro modo. Scena dopo scena, i vari personaggi del libro – apparentemente fittizi – si riconosceranno causando problemi all’autrice e a tutta la sua famiglia. Lo stesso giorno sarà la volta di Young Ones interpretato da Elle Fanning e Nicholas Hoult. I due attori sono coinvolti in una pellicola di fantascienza ambientata nel futuro, dove l’acqua è rara ed è ricercata come la sostanza più preziosa del mondo.

Uscite su Rakuten TV: prima metà di luglio 2020

Se la prima metà del mese ci regala diverse pellicole imperdibili, lo stesso vale per il resto di luglio. Iniziamo quindi con il 15 luglio. Questa è la data di uscita di un bellissimo film autobiografico, Radioactive, che racconta la storia della scienziata Marie Curie, interpretata da Rosamunde Pike, attrice diventata famosa per il suo ruolo di Bond Girl nel film La Morte può attendere (2002).

Il 22 luglio invece arrivano due pellicole: Harriet (anche in versione Ultra HD HDR) e Stage Mother. Il primo film racconta la vera storia di Harriet Tubman, una donna nata in schiavitù che riesce a ribellarsi e scappare, traendo in salvo anche altre 300 persone. Il secondo titolo, Stage Mother parla di Maybelline, la madre di un uomo omosessuale che aprì un locale di Drag Queen a San Francisco. Il film è quindi un modo per conoscere questo mondo.

L’ultimo film in programma arriverà il 30 luglio e si intitola Il Re di Staten Island. Racconta la vera storia di Pete Davidson, un attore cresciuto a Staten Island che attraverso il teatro riuscirà a reagire a diversi drammi della sua vita, come la morte del padre l’11 settembre. Non rimane che accedere alla piattaforma di streaming e iniziare a godersi i contenuti!