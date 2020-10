Rambo sarà uno dei nuovi personaggi di Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 Ultimate è uno dei videogiochi più attesi del prossimo mese. La notizia legata all’uscita è stata già diffusa da un po’, infatti sarà giocabile dal 17 novembre e includerà anche Kombat Pack 2 e Aftermath, un’espansione del gioco. Ma ora è trapelata una notizia che strizza l’occhio agli amanti del cinema d’azione.

Uno dei protagonisti del gioco sarà Rambo, personaggio cult degli anni Ottanta. Gli ultimi dettagli del videogioco sono ora in lavorazione e si prospetta un’edizione ben delineata e ricca di funzionalità incredibili. La notizia che però ha reso veramente felici tutti i fan del piacchiaduro è che la voce di Rambo durante il gaming sarà doppiata da Sylvester Stallone in persona. Completarenno il roster dei lottatori anche Mileena e Rain. L’entrata in gioco di Rambo è una conferma importante: come abbiamo già visto in altri giochi come Fortnite, il mondo del cinema e della musica è sempre più intrecciato a quello dei videogiochi.

Rambo in Mortal Kombat 11 Ultimate

A confermare la presenza di Rambo con voce originale di Stallone nell’undicesima edizione di Mortal Kombat è Dominic Cianciolo, colui che si occupa della scrittura e delle voci di NetherRealm Studios. Ha assicurato che il personaggio non deluderà neanche i fan più ferventi ed esigenti: “Il look di Rambo è stato curato nei particolari dai nostri character artist ed in particolare si sono ispirati al film First Blood”.

Quindi il look del personaggio sarà ispirato alla pellicola originale uscita nel 1982, ma anche ai suoi sequel. La scelta sembra proprio azzeccata, la voce di Rambo è una delle più conosciute e ci rimanda immediatamente ad uno scenario senza scrupoli e pietà dove l’unico obiettivo è quello di lottare per sopravvivere. Così Mortal Kombat si conferma uno dei picchiaduro più spregiudicati e violenti della storia dei videogiochi.

Cianciolo, durante un’intervista ha parlato proprio del collegamento tra la voce del personaggio e il videogioco: “Abbiamo lavorato duro per assicurarci che ogni linea di dialogo fosse fedele al Rambo che i fan conoscono e amano”.

Chi sono gli altri personaggi del videogioco?

Oltre a Rambo nel Kombat Pack 2 troveremo due vecchi volti della saga ideata da Ed Boon e John Tobias, cioè Rain e Mileena. Questi nuovi personaggi si uniranno ad altri lottatori veterani del pacchetto: Shang Tsung, Terminator T-800, Joker e Spawn, Sindel e Nightwolf. Nell’espansione Aftermath troveremo invece RoboCop, Sheeva e Fuji.

Come usare Rambo in Mortal Kombat 11 Ultimate

Chi già possiede la prima versione di Mortal Kombat 11 e acquisterà Xbox Series S/X o la PS 5 potrà aggiornare il gioco a Ultimate gratuitamente dal 17 novembre. L’aggiornamento introdurrà altre nuove feature, e in particolare la risoluzione 4K dinamica.

Sarà possibile acquistare Rambo acquistando il Kombat Pack 2 per PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S Google Stadia e Nintendo Switch a partire dal 17 novembre.