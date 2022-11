Realme 10 5G e Realme 10 Pro+ debuttano il 17 novembre

Realme, brand del gruppo BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme, Vivo e iQOO), ha ufficializzato per il 17 novembre il lancio dei suoi due nuovi smartphone Realme 10 5G e Realme 10 Pro+. L’annuncio arriva dopo la conferma che il modello base della nuova serie, ovvero il Realme 10 con connessione 4G, verrà presentato il 9 novembre. Si conferma, dunque, la gamma da tre modelli in continuità con il passato di questa serie numerica che, fino ad oggi, ha venduto molto bene.

Realme 10 Pro+: cosa sappiamo

Qualche settimana fa, nel database ufficiale cinese del TENAA erano già stati rivelati due nuovi smartphone che dovrebbero essere i due modelli annunciati il prossimo 17 novembre, con i codici modello RMX3663 e RMX3687. Nelle foto trapelate si nota come i due smartphone siano uniti dal design della fotocamera posteriore, in cui i sensori sono posizionate in due cerchi separati.

Il modello RMX3687 è quello meglio equipaggiato, dovrebbe corrispondere al Realme 10 Pro+ e ha uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ (2412×1080 pixel) con bordi curvi e lettore di impronte digitali integrato.

Si ipotizza la presenza di un chip a otto core con una frequenza di clock fino a 2,6 gigahertz, il Dimensity 1080 recentemente annunciato da MediaTek.

Oltre alla fotocamera principale da 108 megapixel, Realme 10 Pro+ dovrebbe disporre anche di una fotocamera ultra grandangolare con risoluzione da 8 MP e una terza fotocamera da 2 MP (macro o profondità).

La capacità della batteria è di 5.000 mAh, con la ricarica rapida a 67 W. Le dimensioni del nuovo smartphone sono pari a 161,5 x 73,9 x 7,78 millimetri per un peso di 172,5 grammi.

Realme 10 5G: caratteristiche tecniche

Il più tecnicamente modesto, invece, risulta essere il modello RMX3663, che dovrebbe corrispondere al nuovo Realme 10 5G, con uno schermo LCD Full HD+ da 6,7 ​​pollici e 2400 × 1080 pixel, un SoC a otto core con una frequenza di clock di 2,2 gigahertz (forse il Mediatek Dimensity 810) e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W. Il lettore di impronte digitali si trova nel pulsante di accensione sul lato destro del telefono.

Secondo le informazioni ufficiali, anche Realme 10 5G è dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel sul retro e di una fotocamera secondaria da 2 megapixel, mentre nella parte anteriore è presente una fotocamera da 16 megapixel per scattare i selfie.

Il dispositivo misura 163,7 x 74,2 x 8,1 millimetri e pesa 190 grammi. Per saperne di più sui prezzi bisognerà attendere il lancio ufficiale, ma se prendiamo come metro di paragone il modello Realme 9 5G lanciato in Italia sotto i 250 euro possiamo prevedere un prezzo simile, almeno per il modello Realme 10 5G.