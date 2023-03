Realme 10: su Amazon è il best buy del momento

A pochi mesi dal suo arrivo ufficiale in Italia, Realme 10 4G fa il suo debutto anche su Amazon dove, come al solito, viene proposto ad un prezzo leggermente inferiore. Su un dispositivo di fascia medio-bassa, che punta moltissimo sul rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche, anche uno sconto di poche decine di euro diventa importante e può orientare la scelta del potenziale acquirente. Con Realme 10 4G è proprio così: è un buon telefono se comprato in negozio, è un best buy se comprato al prezzo Amazon.

Realme 10 4G – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB – colore Black (nero)

Realme 10 4G – MediaTek Helio G99 – Versione 8/128 GB – colore Bianco (oro chiaro)

Realme 10: caratteristiche tecniche

Realme 10 si basa sul chip MediaTek Helio G99, un SoC con modem solo 4G che, in questo caso è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB acquistando a parte la scheda microSD.

Il display è di tipo AMOLED e con risoluzione FHD+, misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit ed è protetto da un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5. Nonostante si tratti di uno schermo con tecnologia OLED, il lettore delle impronte non è integrato nello schermo ma posizionato di lato (e qualcuno lo preferisce).

Sul retro del Realme 10, invece, ci sono le due fotocamere: il sensore principale Samsung JN1 da 50 MP (apertura focale da f/1.8 ) e un sensore da 2 MP per le macro. La fotocamera anteriore nel notch a foro posto sulla sinistra dello schermo è da 16 MP, sufficiente per buoni selfie e per le videochiamate con le app di chat.

L’elenco delle connessioni presenti sul Realme 10 conta il già citato 4G, il WiFi 5 e anche il recente Bluetooth 5.3. C’è anche il chip NFC per i pagamenti contactless e per la lettura delle card elettroniche, come la CIE. Infine chi usa le cuffie cablate, ha a disposizione anche la porta per il jack da 3,5 mm.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh e la ricarica è a 33W di potenza massima, un buon valore per la fascia di mercato.

Realme 10: l’offerta Amazon

Realme 10 4G è un dispositivo recentissimo e disponibile in Italia da pochi mesi ad un prezzo di listino di 279,99 euro, se comprato sullo store ufficiale o nei negozi fisici. In occasione del debutto su Amazon, però, è possibile acquistarlo con un piacevole sconto: ora Realme 10 4G costa 249,90 euro (-11%, -30,09 euro) ed è disponibile in due colori Black (nero) e Bianco (oro chiaro).

