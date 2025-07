Il Realme 12 è in offerta su Amazon diventando un vero e proprio best buy per la fascia media del mercato: si tratta di affare low cost per chi cerca uno smartphone

Fonte foto: Realme

È il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone low cost: con l’offerta Amazon in corso oggi, infatti, è ora possibile acquistare il Realme 12 nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il dispositivo viene proposto con un prezzo ridotto a 155 euro, andando a scegliere la versione venduta e spedita da Amazon.

Si tratta di un’ottima soluzione per mettere le mani su uno smartphone con un bel display, buone specifiche, una dotazione di memoria da modello di fascia superiore e un’autonomia eccellente, con anche il supporto alla ricarica rapida. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile premendo sul banner qui di sotto.

Realme 12

La scheda tecnica del Realme 12

La scheda tecnica di Realme 12 si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 685 che, per la fascia di prezzo, può garantire buone prestazioni generali, senza però il supporto alle reti 5G. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage interno.

Lo smartphone di Realme presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, con una luminosità di picco di 2000 nits. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica SUPERVOOC da 67 W per ridurre al minimo i tempi necessari per il ripristino dell’autonomia.

Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore per la rilevazione di profondità da 2 Megapixel. C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Da segnalare il supporto alla connettività Dual SIM e la certificazione IP54.

Il Realme 12 può contare sul sistema operativo Android 15, personalizzato dalla Realme UI, e include un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC, per i pagamenti. Le dimensioni del modello sono pari a 163 x 75,5 x 7,9 mm mentre il peso è di 187 grammi.

Lo smartphone di Realme rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico ma in grado di offrire buone prestazioni e tanta autonomia, con una dotazione di memoria più che sufficiente e una scheda tecnica senza punti deboli.

Realme 12, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 con un prezzo scontato di 155 euro, andando a scegliere la versione descritta in precedenza. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna in un giorno. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.