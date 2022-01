Realme 8, il miglior smartphone lowcost a un prezzo imperdibile

Ci sono degli smartphone che catturano subito l’attenzione e lo fanno per due motivi: scheda tecnica e prezzo. Ed è sicuramente quello che accade con il realme 8, uno smartphone medio di gamma (per le caratteristiche) nascosto nel corpo di un entry-level (per il prezzo). Tra gli smartphone lowcost, il realme 8 è sicuramente uno dei migliori e a testimoniarlo è il fatto che al momento è il cellulare più venduto su Amazon. E il motivo è molto semplice: il realme 8 è in super offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 199€. Lo sconto è sostanziale rispetto a quello di listino: ben il 23% in meno.

Dallo schermo, passando per il processore, fino ad arrivare alla batteria, tutte le componenti del realme 8 lo rendono lo smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo economico, ma affidabile. Nella fascia di prezzo sotto i 200€ al momento è difficile trovare di meglio: sono pochi gli smartphone con un display Super AMOLED, con un comparto fotografico di ottima qualità (fotocamera principale da 64MP) e una batteria che garantisce un’autonomia fino a due giorni.

Caratteristiche realme 8

A leggere la scheda tecnica del realme 8 ci si accorge immediatamente che non si tratta di un entry-level e per certi versi nemmeno di un medio di gamma: ci sono caratteristiche da categoria superiore.

A partire dallo schermo da 6,4" Super AMOLED che integra anche un lettore ultrarapido per le impronte digitali. Sotto la scocca trova posto un processore Helio G95 pensato per performare al meglio con le app più pesanti, ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una microSD.

Anche se è uno smartphone economico, realme ha voluto comunque investire sul comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: oltre a quella principale da 64 Megapixel (che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare luminosità, colori e diminuire il rumore delle immagini scattate), trovano posto un sensore grandangolare da 8 Megapixel, un obiettivo macro e una lente per le foto in bianco e nero. Ci sono anche modalità di scatto particolari per avere la massima luminosità anche in condizioni di poca luce.

La batteria è da 5000mAh e con un utilizzo normale del dispositivo si coprono due giorni senza troppi patemi. Nei momenti di bisogno c’è anche la ricarica rapida per riuscire ad avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Oltre a tutte le caratteristiche che abbiamo citato, lo smartphone ha anche dimensioni tutto sommato compatte: sottile, peso non eccessivo e cornici dello schermo praticamente invisibili.

Realme 8 in offerta: prezzo e sconto

Il realme 8 è in offerta su Amazon a un prezzo di 199€, il 23% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 60€. Per approfittare dell’offerta, però, bisogna essere molto veloci: terminerà tra pochissimi giorni. Inoltre, lo smartphone è molto richiesto (è il più venduto su Amazon al momento) e le scorte potrebbero terminare. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce.

