Realme 8: ora o mai più, crolla il prezzo su Amazon

I telefoni economici non sono tutti uguali e non tutti hanno schede tecniche ridotte all’osso. Ci sono smartphone molto convenienti dotati, però, di specifiche hardware ben calibrate e in grado di soddisfare le esigenze quotidiane di moltissimi utenti. Un esempio è Realme 8, smartphone che entra nel terzo anno di vita ma che è ancora molto attuale grazie soprattutto a un ottimo display.

In più, grazie all’offerta in corso su Amazon, Realme 8 ha un prezzo favoloso che lo rende il best buy del momento e quindi ottima opportunità per quanti sono alla ricerca di un gioiellino economico ma in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Realme 8 – MediaTek Helio G95 – Versione 4/64 GB

Realme 8: caratteristiche tecniche

Realme 8 è stato progettato con il processore MediaTek Helio G95, dotato di modem 4G, e ha 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile con scheda microSD.

Il display, il pezzo forte di questo dispositivo, misura 6,4 pollici ed è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ e con luminosità di picco di 1.000 nit (un valore eccezionale su telefoni di questa fascia di prezzo), la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz e il sensore per le impronte digitali è integrato nello schermo.

Sul retro sono state collocate 4 fotocamere: il sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e la coppia di sensori da 2 MP ciascuno per macro e profondità. La fotocamera anteriore, con sensore Sony IMX471, è da 16 MP.

Le connessioni, oltre al 4G, includono l’NFC per i pagamenti contactless (ad esempio con il POS) e lettura dei chip di card elettroniche come la CIE, il Bluetooth 5.1 e il jack da 3,5 millimetri utile per chi usa gli auricolari con filo.

La batteria ha una buona capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 30W.

Realme 8: l’offerta Amazon

Realme 8 è arrivato in Italia ad un prezzo di listino molto aggressivo di 199 euro. Con l’offerta in corso su Amazon proposta da venditore terzo (ma con spedizione Amazon) il prezzo crolla a 149 euro (-25%, -50 euro): trovare un telefono con la scheda tecnica del Realme 8 a meno di così è un’impresa impossibile.

Realme 8 – MediaTek Helio G95 – Versione 4/64 GB