Realme 8, lo smartphone lowcost in offerta speciale con un super prezzo

C’è un’azienda cinese che negli ultimi due anni sta crescendo sempre di più e sta facendo conoscere i suoi prodotti a un numero sempre più ampio di persone. Stiamo parlando di realme, che grazie a dispositivi (nella maggior parte dei casi smartphone) con un ottimo rapporto qualità-prezzo sta conquistando la fiducia di migliaia di persone. E oggi su Amazon c’è anche una grande offerta: il realme 8, smartphone lowcost con ottime caratteristiche, è in sconto del 23% a meno di 200€.

Se state cercando uno smartphone top da regalare a Natale, oggi è il vostro giorno fortunato. Il realme 8 si candida a essere uno dei migliori smartphone lowcost in offerta in questi giorni prima delle festività. Ha tutto quello che si chiede a un cellulare: processore abbastanza potente, mega batteria in grado di durare fino a due giorni, quattro fotocamere posteriori e uno schermo abbastanza ampio. L’offerta, però, è a tempo limitato e finirà già nei prossimi giorni. Bisogna quindi essere veloci e approfittare della promozione.

Se volete essere aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte Amazon, potete iscrivervi gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

realme 8: caratteristiche tecniche

Il realme 8 è uno smartphone top nella propria categoria di appartenenza, ossia i cellulari medio di gamma. E rispetto alla diretta concorrenza costa anche molto di meno. Lo smartphone monta un processore Helio G95 pensato appositamente per il gaming, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna (con la possibilità di espanderla con una microSD). Lo schermo è molto ampio: 6,4” con risoluzione FHD. Sotto il display è nascosto anche il velocissimo lettore per le impronte digitali.

Il realme 8 punta molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano posto ben quattro fotocamere: quella principale è da 64 Megapixel ed è supportata da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da due obiettivi da 2 Megapixel: uno per le foto macro, l’altro per quelle in bianco e nero. Immancabile l’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la qualità degli scatti e la registrazione dei video.

Nonostante dimensioni abbastanza generose, lo smartphone è tra i più leggeri della sua categoria. All’interno c’è anche una batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia. Presente anche il supporto alla ricarica rapida da 30W che permette di avere il 100% in poco più di un’ora.

realme 8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi è il giorno giusto per acquistare lo smartphone da regalare ai propri cari per Natale 2021. Il realme 8 è in offerta a 199€ con uno sconto del 23% sul prezzo consigliato. Si tratta di un risparmio di ben 60€. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

realme