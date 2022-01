Realme 8i, smartphone top a un prezzo mini: l'offerta insuperabile di oggi

Siete alla ricerca di uno smartphone top a meno di 200€? Oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è tornato al minimo storico il realme 8i, smartphone medio di gamma con una scheda tecnica molto interessante. Il cellulare è disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 179€, con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato. Tra gli smartphone sotto i 200€ è sicuramente uno dei migliori disponibili al momento: combina caratteristiche da medio di gamma a un prezzo lowcost.

Perché il realme 8i è una delle migliori offerte del momento? Molto semplice: ha caratteristiche comparabili con smartphone con un costo molto più alto (anche più di 300€). Un chiaro esempio è lo schermo con refresh rate a 120Hz, funzionalità che spesso non troviamo nemmeno negli smartphone top di gamma. E poi anche le tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50MP (e intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la qualità degli scatti). E per finire è anche un battery phone grazie alla batteria da 5000mAh che assicura ben più di un giorno di autonomia. Insomma, se stavate cercando uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il realme 8i è quello che fa per voi.

Caratteristiche realme 8i

Oramai realme è diventato un brand riconoscibile e che in Italia è riuscito a crearsi la propria fetta di mercato. E lo ha fatto utilizzando una filosofia molto precisa: dispositivi con ottime caratteristiche, a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Un po’ come ha fatto agli inizi (e lo fa tuttora) Xiaomi. Il realme 8i è un perfetto esempio di questa politica e per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Già lo schermo ci fa intuire la bontà dello smartphone. Il display ha una diagonale da 6,6” con risoluzione FHD e refresh rate a 120 Hz (caratteristica che solitamente troviamo solo nei top di gamma). La frequenza di aggiornamento varia in base all’utilizzo che facciamo dello smartphone: è minima quando utilizziamo app “statiche”, mentre aumenta per videogiochi e quando leggiamo le news. A bordo troviamo il processore Helio G96 supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB con una scheda microSD).

Interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 50MP con il supporto dell’intelligenza artificiale per scattare immagini perfette anche nelle situazioni più complicate, un sensore per ritratti in bianco e nero e infine un obiettivo macro. La fotocamera selfie è da 16MP. Nell’app fotocamera sono presenti i soliti filtri per scattare foto e registrare video simpatici da caricare subito sui social.

La batteria è da ben 5000mAh e assicura un’autonomia fino a 2 giorni. E c’è anche il supporto alla ricarica rapida. Lo sblocco per l’impronta digitale è posizionato di lato ed è molto comodo da utilizzare.

Realme 8i in offerta: prezzo e sconto

Il realme 8i lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 179€, il 18% in meno rispetto al prezzo consigliato. Si tratta anche del prezzo più basso di sempre per lo smartphone sulla piattaforma di e-commerce. Acquistandolo oggi si risparmiano 40€, una bella somma per un dispositivo che costa meno di 200€. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e il periodo di reso è come al solito di 15 giorni.

Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: viola e nero.

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta anche la versione con memoria da 64GB a un prezzo di 159€. Lo sconto in questo caso è del 20% sul prezzo di listino. Al netto della memoria, le caratteristiche sono identiche a quelle dell’altro modello.

