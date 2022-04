Realme 8i in offerta speciale a un prezzo bassissimo: minimo storico

Tra le offerte di Primavera di Amazon troviamo anche smartphone lowcost con un prezzo accessibile a molti. Tra questi c’è sicuramente il realme 8i, uno smartphone medio di gamma che però viene venduto come se fosse un entry-level. Grazie allo sconto del 22% disponibile su Amazon, oggi lo paghiamo solamente 169,99€, il prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce e anche uno dei migliori di tutti il web.

Realme è oramai un’azienda molto conosciuta in Italia, soprattutto in ambito telefonico. Negli ultimi due-tre anni è cresciuta grazie soprattutto a smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, come ad esempio tutta la serie realme 8 (di cui fa parte il dispositivo in offerta oggi) e anche i nuovi realme 9. Il realme 8i si caratterizza per uno schermo molto fluido (frequenza di aggiornamento a 120 Hz), per un buon comparto fotografico e per una batteria che può durare fino a due giorni. Lo smartphone ha ricevuto anche il bollino “Amazon’s Choice", il che testimonia la bontà del dispositivo e dell’offerta.

La scheda tecnica del realme 8i

Il prezzo non deve ingannare, il realme 8i ha una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Non è uno smartphone entry-level come potrebbe far pensare il prezzo, ma ha le classiche caratteristiche di un buon medio di gamma.

Per capirlo basta vedere lo schermo. Il display ha una diagonale da 6,6" e un refresh rate da 120Hz. La frequenza di aggiornamento così alta molto spesso non la si trova nemmeno nei top di gamma ed è molto utile perché rende lo smartphone più fluido. Il refresh rate si adatta alla tipologia di contenuto: più elevato per news e videogiochi e più basso per i contenuti statici. Il cuore del dispositivo è il chipset Helio G96 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con una micreoSD fino a 256GB).

Interessante anche il comparto fotografico. Non è al livello di quello di smartphone top, però ha una tripla fotocamera posteriore con sensore da 50MP. Le altre due fotocamere sono per le foto macro e per gli scatti in bianco e nero. Presente anche l’intelligenza artificiale che interviene per migliorare la qualità delle immagini e dei video. La fotocamera selfie è da 16MP ed è integrata direttamente nel display.

La batteria è da 5.000mAh e con un utilizzo normale dello smartphone si riescono a coprire fino a due giorni. Lo sblocco con l’impronta digitale non è sotto lo schermo, ma è posizionato sulla cornice laterale.

Realme 8i in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Grazie alle offerte di Primavera, il realme 8i diventa lo smartphone di riferimento per tutti coloro che vogliono spendere poco. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 169,99€, ben il 22% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 50€, una cifra da non sottovalutare per uno smartphone che ha un costo abbastanza basso. L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo tempo.

realme 8i – Purple

realme 8i – Black