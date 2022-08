Realme 9 5G, sconto incredibile: a questo prezzo è da prendere subito

L’offerta di agosto che non ti aspetti: uno smartphone 5G lowcost in super offerta con un ottimo sconto del 30%. E non stiamo parlando di uno dispositivo qualsiasi, bensì del realme 9 5G, uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo lanciati in questi ultimi mesi. Si tratta, infatti, di un dispositivo che monta componenti di ultima generazione, essendo stato lanciato in questo 2022. Realme, oramai, non ha bisogno di molte presentazioni: grazie alla sua politica fatta di pezzi aggressivi e di ottimi smartphone ha conquistato una fetta cospicua di mercato, soprattutto nelle fasce di prezzo più competitive (quelle che vanno tra i 150 e i 300 euro).

Il realme 9 5G è un piccolo gioiello, soprattutto a meno di 200€. Oggi lo troviamo al prezzo più basso di sempre e si risparmiano quasi 80€ sul prezzo di listino. Lo smartphone offre tante caratteristiche che solitamente si trovano solo su dispositivi di livello superiore, come ad esempio uno schermo con refresh rate a 120Hz e una fotocamera da 50MP che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. E per non farci mancare nulla troviamo anche una batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni.

Realme 9 5G: la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G lowcost, il realme 9 è esattamente quello che stavate cercando. Costa relativamente poco, ha ottime caratteristiche e componenti di prima qualità. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo da uno dei punti di forza: lo schermo. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate a 120Hz. Caratteristica che solitamente troviamo solo su smartphone di fascia superiore. Una frequenza così elevata rende lo smartphone molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato. A supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Inoltre, grazie alla tecnologia di espansione dinamica della RAM è possibile avere 3GB extra di RAM virtuale che vengono in nostro soccorso con le app più pesanti, come ad esempio i videogiochi.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 MP con intelligenza artificiale e due sensori dedicati rispettivamente alle foto macro e a quelle in bianco e nero. La fotocamera selfie è da 16MP. Per gli scatti troviamo tante modalità diverse che sfruttano al meglio l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Come sugli altri dispositivi realme c’è la modalità dedicata alla fotografia urbana, molto cara agli amanti delle foto urban.

Chiudiamo con la batteria da ben 5.000mAh che permette di avere un’autonomia fino a due giorni. Tra i tanti pregi del realme 9 5G troviamo anche quello di essere un ottimo battery phone.

Realme 9 5G in offerta: prezzo e sconto

Il realme 9 5G è in offerta su Amazon a un prezzo di 181,57€, con uno sconto di ben il 30%. Per lo smartphone lowcost si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

realme 9 5G