Realme 9 5G: il prezzo è incredibile, sconto mai visto prima

Oramai anche gli smartphone 5G sono diventati alla portata di tutti. E il merito è di aziende come realme che da diversi anni hanno portato in Italia dispositivi 5G a prezzi abbordabilissimi. Il colosso cinese è diventato un punto di riferimento per il mercato del Bel Paese e lo dimostrano i numeri degli ultimi anni. Il realme 9 è l’ultima serie portata in Italia e subito si è fatta apprezzare per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. E tra le tante versioni disponibili troviamo anche quella con modem 5G per navigare alla massima velocità.

A pochi mesi dall’uscita troviamo lo smartphone già in grandissima offerta: oggi, infatti, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto super del 34%. Per un dispositivo con queste caratteristiche si tratta di un super sconto e molto probabilmente di una delle migliori offerte disponibili oggi sul sito di e-commerce. Però bisogna essere veloci: non c’è una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Realme 9 5G: la scheda tecnica

Da uno smartphone che costa molto meno di 200€ ci si aspetterebbe una scheda tecnica povera, basata su componenti vecchi e poco performanti. Ma non è così per il realme 9 5G: a bordo troviamo ottimi materiali e soprattutto molto affidabili. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dello smartphone.

Già lo schermo ci stupisce per la sua qualità. Il display ha una diagonale da 6,6" e un refresh rate che arriva fino a 120Hz, picchi che non toccano nemmeno alcuni top di gamma disponibili sul mercato e venduti a più di 500€. Una frequenza di aggiornamento così elevata rende lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiana, soprattutto con le app social che solitamente sono quelle più utilizzate. Sotto la scocca trova posto il chipset Snapdragon 695 con all’interno anche il modem 5G. La RAM è da 4GB, ma che si espande fino a 7GB grazie a quella virtuale. Lo spazio di archiviazione è da 64GB.

Buono anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un obiettivo principale da 50MP, supportato da due sensori da 2MP dedicati alle foto macro e agli scatti in bianco e nero. Sulla fotocamera principale troviamo anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale che migliora i colori e la nitidezza. La fotocamera selfie, invece, è da 16MP.

Infine dedichiamo il giusto spazio alla batteria da 5.000mAh che permette di coprire fino a due giorni con una singola ricarica (impiega poco meno di 2 ore per avere il 100% di autonomia). A bordo troviamo già Android 12 (in arrivo anche l’aggiornamento ad Androdi 13), con l’interfaccia utente sviluppata direttamente da realme.

Realme 9 5G in offerta: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per il realme 9 5G. Lo smartphone lowcost 5G è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e lo si paga solamente 171,62€. Lo sconto sul prezzo di listino di avvicina ai 90€, un’ottima cifra per un dispositivo che costa così poco. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona). Il realme 9 5G è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

realme 9 5G