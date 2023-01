Realme 9 al minimo storico: a questo prezzo è un super affare

Gli smartphone più ricercati dagli utenti sono sicuramente quelli nella fascia tra i 200 e i 300 euro. In molti (giustamente) non amano spendere delle cifre folli per un dispositivo con cui nella maggior parte dei casi si telefona, inviano dei messaggi sulle app di messaggistica e si controllano i profili social o i siti dei quotidiani. Non a caso questa fascia di prezzo è anche quella più presidiata dai vari produttori e scegliere quale sia il modello che più si adatta alle proprie necessità non è sempre così semplice.

Per questo motivo quando si trova uno smartphone di questo tipo in offerta a un prezzo inferiore ai 200€, non bisogna far altro che approfittarne subito e non perdere l’occasione. È quello che accade oggi con il realme 9, smartphone lowcost lanciato lo scorso anno da una delle aziende che più sta crescendo nell’ultimo anno, grazie soprattutto a dispositivi dal rapporto qualità-prezzo eccezionale. Il realme 9 oggi lo troviamo in offerta con uno sconto di ben il 29% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di lancio. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che possiate trovare su un dispositivo di questo tipo.

realme 9

Realme 9: la scheda tecnica

Realme negli ultimi due anni ha stupito tutti per l’ottima qualità dei suoi dispositivi. E sta continuano a farlo, soprattutto nella fascia di prezzo dei medio di gamma lowcost.

Il realme 9 ne è il perfetto esempio. In uno smartphone da meno di 200€ troviamo alcune componenti che solitamente si trovano solo nei dispositivi di fascia superiore, come ad esempio il sensore principale da ben 108MP. E proprio il comparto fotografico è uno dei punti di forza. Oltre a questa ottima fotocamera, nella parte posteriore è presente un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 16MP.

Ottimo anche il display AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 90Hz, soprattutto con le app social e i videogame, il che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. A gestire i vari processi troviamo l’affidabile processore Snapdragon 680 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Grazie alla presenza dell’espansione dinamica della RAM è possibile avere un boost di potenza ulteriore nel momento del bisogno.

La batteria da 5000mAh permette di coprire fino a due giorni con un solo ciclo di ricarica. Nel momento del bisogno si può fare affidamento alla ricarica rapida da 33W. Per sbloccare lo smartphone è presente un sensore sotto lo schermo.

Realme 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto eccezionale per lo smartphone lowcost dell’azienda cinese. Oggi il realme 9 è disponibile in offerta a un prezzo di 197,70€, con uno sconto di ben il 29%. Il risparmio è di quasi 100€, una bella cifra vedendo il prezzo dello smartphone. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini di Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Per effettuare il reso gratuito ci sono i classici 30 giorni di tempo.

realme 9

