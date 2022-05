Realme 9, sconto super: a questo prezzo è da acquistare subito

Si può avere uno smartphone che scatta foto di livello professionale con un sensore da 108MP a meno di 250€? La risposta è sì se ti chiami realme 9, il nuovissimo smartphone dell’azienda cinese che si va ad affiancare al realme 9 Pro e al realme 9i disponibili in Italia già da un paio di mesi. Il realme 9, invece, ha fatto il suo debutto sul mercato italiano da pochissimi giorni e su Amazon è stato lanciato ieri (17 maggio). E come capita in questi casi non poteva mancare un’offerta lancio da non farsi scappare. Il realme 9, infatti, è disponibile con uno sconto dell’11% che fa risparmiare 30€. Può sembrare poco, ma lo smartphone è stato lanciato solamente ieri; quindi, si tratta di una super promo lancio.

Il realme 9 è un classico medio di gamma, ma con caratteristiche che strizzano l’occhio a una fascia più alta. Il comparto fotografico è solamente una di queste, insieme allo schermo con refresh rate a 90Hz e alla batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia. Ma soprattutto il realme 9 si differenzia per il suo design. La parte posteriore, infatti, presenta una trama 3D ondulata realizzata con processi di costruzione molto particolari che rende lo smartphone unico nel suo genere. Questa offerta lancio ha una durata limitata, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Realme 9: la scheda tecnica

Una scheda tecnica che non lascia molti dubbi: il realme 9 è il re dei medio di gamma. E lo si intuisce da subito, fin dallo schermo da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. La frequenza d’aggiornamento più elevata del normale rende il dispositivo più fluido, mentre il display garantisce un’esperienza visiva confortevole. All’interno del display è presente anche uno scanner per le impronte digitali che oltre a sbloccare il dispositivo permette anche di misurare il battito cardiaco.

A bordo troviamo il processore Snapdragon 680 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottime componenti che assicurano la giusta potenza. A fare la differenza, però, è il comparto fotografico. Su un medio di gamma troviamo una fotocamera professionale da 108MP che assicura scatti di ottima qualità. E a supporto c’è un obiettivo ultra-grandangolare con angolo di visione di 120 gradi e una fotocamera macro da 4cm. Non mancano i filtri per modificare le foto e anche la modalità notte per scattare foto quando c’è poca luce.

La batteria è da 5000mAh e grazie alla ricarica rapida da 33W si ottiene il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Presente anche il jack audio da 3,5mm. Lo smartphone arriva con Android 12 e l’interfaccia utente realme UI3.0.

Realme 9 in offerta: prezzo e sconto

Subito calo di prezzo e minimo storico per il realme 9, smartphone sbarcato su Amazon solamente ieri (17 maggio 2022) e che troviamo già scontato dell’11%. Acquistandolo oggi lo si paga 249,99€, con un risparmio di 30€ sul prezzo di listino. Nella fascia di prezzo dei 250€ è difficile trovare di meglio. Come detto lo sconto può sembrare risibile, ma si tratta di uno smartphone uscito sul mercato questa settimana. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini Amazon e viene spedito nel minor tempo possibile.

realme 9 – nero

realme 9 – giallo

realme 9 – blu