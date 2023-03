Realme 9, il prezzo crolla e diventa un best-buy: sconto incredibile

Gli smartphone 5G hanno oramai conquistato il mercato: in pochissimi anni sono diventati predominanti e trovare un dispositivo che non abbia un processore con modem 5G è diventato pressoché impossibile. Il merito è anche della politica adottata da alcune aziende come realme che hanno democratizzato il mercato con dispositivi lowcost, ma che allo stesso tempo assicurano prestazioni elevatissime. Un esempio è il realme 9, lanciato da oramai qualche mese, ma che resta ancora uno dei migliori smartphone nella sua fasica di prezzo. Soprattutto oggi che lo troviamo anche in offerta con uno sconto di ben il 30% che fa scendere il prezzo sotto la soglia dei 200€.

Un super affare per uno smartphone che non è semplicemente 5G, ma che monta componenti di livello superiore rispetto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Come ad esempio uno schermo super fluido perfetto per la vita di tutti i giorni, un comparto fotografico con sensore principale da 50MP e una batteria da 5.000mAh che ti permette di utilizzare lo smartphone fino a due giorni con un utilizzo normale. Insomma, lo smartphone perfetto per chi non vuole spendere cifre enormi e allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo scattante e che non si "pianti" all’apertura del primo videogame. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare molto presto.

realme 9

realme 9: la scheda tecnica

realme oramai ha imparato a sorprenderci. Da quando il produttore cinese è arrivato in Italia ha portato nuova vitalità a un settore che si stava attestando sulla mediocrità. Grazie a una politica aggressiva sul fronte dei prezzi, realme ha conquistato il cuore degli italiani e il merito è anche di dispositivi come il realme 9 che oggi troviamo in offerta. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento più evidente di ogni telefonino: lo schermo. Il realme 9 monta un display AMOLED da 6,6" che assicura un’esperienza coinvolgente e permette di vedere anche film e serie TV. Il tutto viene impreziosito da una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e con i videogame. A gestire il tutto è presente l’ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5G. A supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Se abbiamo bisogno di maggior potenza possiamo chiedere aiuto all’espansione dinamica della RAM che assicura 3GB extra di RAM virtuale.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben tre sensori: quello principale è da 50MP, poi è presente una fotocamera macro e un obiettivo macro. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che assicura risultati strabilianti soprattutto in situazioni più complicate quando c’è poca luce. Presente anche la modalità "fotografia urbana" pensata per ottimizzare le foto "punta e scatta", quelle tipiche da smartphone.

Non poteva di certo mancare una super batteria da 5.000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza nessun tipo di problema e con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato e sblocca all’istante lo smartphone.

realme 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il realme 9 al prezzo più basso di sempre che, oltre a farlo diventare un best-buy, è anche una delle migliori promo per uno smartphone disponibili su Amazon. Il dispositivo è disponibile a un prezzo di 196,35€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio netto sfiora i 100€, un’ottima cifra per un dispositivo lowcost. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un dispositivo con caratteristiche migliori. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende molto da quando viene effettuato l’ordine). Lasciati stupire da uno telefono che di lowcost ha solo il prezzo.

realme 9

