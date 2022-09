Realme 9 Pro+ 5G: l’offerta su Amazon è strepitosa

Quanti stanno valutando l’acquisto di un nuovo smartphone 5G stanno probabilmente avendo una grande difficoltà di scelta. Difatti sul mercato e soprattutto nella fascia media e medio bassa, sono già disponibili moltissimi modelli che offrono una scheda tecnica interessante a prezzi anche piuttosto competitivi.

Il dilemma a questo punto è: quale smartphone con connettività 5G scegliere? L’offerta di Amazon in corso e che riguarda lo smartphone Realme 9 Pro+ 5G può far svanire molti dubbi, grazie a un buon processore MediaTek e un prezzo molto conveniente, che rendono in questo momento il Realme 9 Pro+ un vero "best-buy".

Realme 9 Pro+ 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme 9 Pro+ 5G è il MediaTek Dimensity 920 5G abbinato, per l’attuale offerta Amazon, a 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria di archiviazione. Il display è un Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 600 nit.

Sul retro del telefono sono state collocate tre fotocamere: la principale da 50 MP (Sony IMX766) con OIS (lo stabilizzatore ottico), l’ultra-grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

L’audio è stereo e c’è anche il jack da 3,5 mm, utilissimo per connettere le cuffiette cablate. Per le wireless, invece, c’è il Bluetooth 5.2. Infine, non manca l’NFC per i pagamenti contactless e una buona batteria da 4.500 mAh con una ottima ricarica SuperDart da 60W che porta la batteria da 0% al 100% in 44 minuti.

Realme 9 Pro+ 5G: l’offerta Amazon

Realme 9 Pro+ 5G è stato portato in Italia all’inizio del 2022, dunque lo possiamo considerare un telefono ancora molto recente. Al debutto, aveva un prezzo di 439,99 euro già buono, ma reso oggi ancora migliore dall’offerta Amazon: Realme 9 Pro+ 5G, nel solo colore Aurora green (verde cangiante), costa solo 374 euro (-15%, – 65,99 euro).

Realme 9 Pro+ 5G – 8 GB RAM e 256 GB memoria di archiviazione – Colore Aurora green (verde cangiante)