Realme 9 Pro: mai visto su Amazon a questo prezzo

Tra i telefoni di fascia media arrivati recentemente sul mercato italiano c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma non sempre tutte le proposte sono realmente convenienti. Alcune aziende, come Realme, hanno fatto della fascia media a prezzo conveniente il loro cavallo di battaglia, con smartphone dalle ottime caratteristiche venduti a prezzi più che vantaggiosi. Prezzi che, però, da vantaggiosi diventano strepitosi grazie alla giusta offerta su Amazon. Come questa su Realme 9 Pro.

Realme 9 Pro – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB

Realme 9 Pro: caratteristiche tecniche

Realme 9 Pro è uno smartphone di fascia media dotato del processore è il Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Una configurazione molto buona in questa fascia di prezzo, più che sufficiente per far girare bene tutte le app più diffuse.

Il display è di tipo LCD IPS da 6,59 pollici e ha la risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il sensore per le impronte digitali è stato posto lateralmente.

Il setup fotografico è composto, sul retro, dal sensore Sony IMX471 da 64 MP, da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e dal sensore macro da 2 MP con una messa a fuoco già da 4 cm di distanza. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Tra le funzioni, segnaliamo la disponibilità di registrare video in Slow Motion e la possibilità di usare contemporaneamente la fotocamera anteriore e posteriore per passare.

Le connessioni includono oltre al 5G anche il Bluetooth 5.1, il WiFi 5, l’NFC. Non manca neanche il jack per le cuffiette, sempre molto utile e sempre più raro sugli smartphone.

La batteria ha una ottima capacità, pari a 5.000 mAh, con ricarica abbastanza veloce, da 33W.

Realme 9 Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Realme 9 Pro in Italia è di 329,99 euro, ed è già un buon prezzo vista la scheda tecnica e il prestigio del marchio (ormai Realme è tra i primi al mondo per qualità e tecnologia). Grazie all’offerta in corso su Amazon proposta da venditore terzo, però, possiamo comprare questo smartphone scontato di un terzo del prezzo: 235 euro (-29%, -94,99 euro).

