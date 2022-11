Realme 9 Pro+: mai visto a questo prezzo su Amazon

Tra i smartphone di fascia media disponibili sul mercato, spesso risulta difficile decidere poiché molti modelli sono molto simili tra di loro, così come anche il loro prezzo. Ci sono però dei casi in cui alcuni smartphone hanno davvero una marcia in più e certe volte stentiamo a credere che possano essere proposti anche a prezzi così convenienti.

E’ il caso dello smartphone Realme 9 Pro+ arrivato in Italia da pochi mesi, che ha una scheda tecnica che alza l’asticella sia per l’ottimo processore sia per la fotocamera principale: un pregiato sensore Sony IMX766, che soddisferà quanti cercano un telefono in grado di scattare ottime foto anche con scarsa luminosità. Realme 9 Pro+, grazie all’offerta in corso su Amazon, è anche best-buy.

Realme 9 Pro+ – MediaTek Dimensity 920 5G – Versione 6/128 GB – Colore verde

Realme 9 Pro+: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo smartphone Realme 9 Pro+ è il MediaTek Dimensity 920 5G e la versione oggetto dell’offerta in corso su Amazon è quella con 6/128 GB di memoria. Una configurazione ottima, per questa fascia di prezzo, che contribuirà a far girare senza intoppi tutte le app preferite.

Il display di tipo Super AMOLED misura 6,4 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 600 nit e sotto il pannello si trova anche il lettore di impronte digitali.

Le fotocamere poste sul retro sono tre: il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore da 2 MP per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 MM. Segnaliamo l’uso ottimizzato del sensore Sony IMX766 grazie alla tecnologia Imaging Pro Light che consente di scattare foto notturne nitide e pulite.

Realme Pro 9+ ha due altoparlanti stereo ed è compatibile con l’audio Dolby Atmos. Ha il Bluetooth 5.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e l’NFC per i pagamenti con POS (contactless) o per la lettura delle card con chip (come la CIE la carta d’identità elettronica).

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica molto rapida da 60W che secondo le specifiche del produttore ricarica da 0% a 100% in 44 minuti.

Realme 9 Pro+: l’offerta Amazon

Lo smartphone Realme 9 Pro+ ha un prezzo di listino di 399,99 euro, ma c l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il Realme 9 Pro+ colore Aurora Green (un elegante verde scuro cangiante) a 329,99 euro (-18%,-70 euro), un prezzo molto al di sotto della media di mercato per prodotti analoghi.

