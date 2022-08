Realme 9 Pro crolla di prezzo grazie all'offerta

Nell’affollatissima fascia media del mercato degli smartphone l’offerta 2022 è molto ampia, tanto quanto la possibilità di scelta da parte degli utenti. Rispetto alla stessa fascia di prezzo del mercato dell’anno scorso, però, oggi è possibile trovare dispositivi con caratteristiche tecniche decisamente più interessanti e vicine a quelle dei prodotti di fascia superiore. Dispositivi come il Realme 9 Pro, uno smartphone dal prezzo molto buono che, adesso, è anche in sconto su Amazon.

Lanciato alcuni mesi fa sul mercato, il Realme 9 Pro è un medio di gamma che offre diverse caratteristiche interessanti e che ha un design che non passa inosservato. Infatti, nella colorazione "Blu Sunrise", il telefono della compagnia cinese cambia colore a seconda dell’illuminazione. Sotto il cofano di questo dispositivo troviamo un chipset Qualcomm che supporta le reti 5G: è un processore da 6 nm, un octa-core con velocità fino a 2,2 GHz. Inoltre, il telefono ha molteplici funzionalità dedicate alla fotografia e ai video, oltre ad una batteria molto grande e al sistema operativo aggiornato. Per tutti questi fattori, la promozione di Amazon che fa crollare il prezzo del Realme 9 Pro (in particolare la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione nella bellissima tonalità "Blu Sunrise") è da prendere in seria considerazione.

Realme 9 Pro – Versione 6/128 GB

Realme 9 Pro: caratteristiche tecniche

Il Realme 9 Pro è un dispositivo leggero (pesa 182 grammi) e sottile (è spesso 7,99 mm), dal generoso schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino 120 Hz. Lo smartphone ha sotto il cofano il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, accoppiato ai diverse combinazioni di memoria: 4/64GB, 4/128GB, 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB.

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, il device dell’azienda cinese conta su un sensore principale da 64 MP accoppiato a una lente ultra-grandangolare da 8 MP e ad un obiettivo macro da 2 MP. Il modulo posteriore è anche in grado di registrare video in Slow Motion e con doppia fotocamera (frontale e posteriore contemporaneamente). Sul display, invece, è stata posizionata la fotocamera anteriore da 16 MP per i selfie.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Realme 9 Pro conta su una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W, mentre la skin è Realme UI 3.0 basata su Android 12.

Realme 9 Pro: l’offerta di Amazon

Il telefono di Realme è disponibile nel colore "Blu Sunrise" (azzurro con sfumature che cambiano a seconda della luce ambientale), nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione al prezzo scontato di 279 euro (-15%, -50 euro). La promozione è realmente interessante perchè il costo di listino del Realme 9 Pro è di 329 euro.

