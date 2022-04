Realme 9 Pro in super offerta: a questo prezzo è da comprare subito

Realme è una delle aziende più attive in questi primi mesi del 2022. Dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, la società cinese vuole continuare a crescere nel mercato italiano e per farlo ha deciso di puntare ancora sulla stessa filosofia vincente: dispositivi con ottime caratteristiche a prezzi abbordabili. Se poi ci aggiungiamo anche gli sconti Amazon, questi smartphone diventano dei best buy da acquistare subito. Come nel caso del realme 9 Pro, smartphone uscito sul mercato da poco più di un mese e che oggi troviamo in offerta a un prezzo di 238€, ben il 28% in meno rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

Il realme 9 Pro è uno smartphone medio di gamma con caratteristiche di livello superiore. Come, ad esempio, lo schermo con frequenza di aggiornamento a 120Hz che ne rende più fluido l’utilizzo. Oppure la fotocamera posteriore da 64MP che permette di scattare immagini con una qualità molto elevata. Interessante anche la batteria da 5000mAh che permette di coprire due giorni senza troppi patemi. Se eravate alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo realme 9 Pro è quello che fa per voi.

La scheda tecnica del realme 9 Pro

Siamo abituati a dire che gli smartphone sono sempre tutti uguali tra di loro, realme, però, negli ultimi anni ci ha stupito con alcune soluzioni davvero particolari. E il realme 9 Pro è il primo smartphone a prisma fotosensibile: se lo esponiamo alla luce solare, il colore della parte posteriore cambia da azzurro a rosso (vale solo per la colorazione azzurra). Una particolarità che sicuramente rende lo smartphone unico.

Lo schermo AMOLED è da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz. Il refresh rate, però, non è fisso, ma varia tra 6 diverse frequenze in modo da non consumare troppo la batteria. Si va dai 30Hz quando se ne fa un utilizzo statico, ai 48-50Hz per film e serie TV, e si arriva ai 60-90HZ per video e giochi. Il massimo lo si raggiunge solo per i programmi in streaming. Il cuore del dispositivo è il nuovo processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato. La RAM è da 6GB, mentre per lo spazio di archiviazione ci sono 128GB.

Nonostante sia uno smartphone medio di gamma lowcost, realme ha investito anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere: una principale da 64MP (con modalità notturna inclusa), un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 4cm. Nell’app fotocamera sono disponibili tanti filtri che permettono di scattare immagini con colori accesi da caricare sui propri profili social.

La batteria è da 5000mAh e grazie alla ricarica rapida da 33W impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato e non sotto lo schermo. Presente anche il jack audio da 3,5mm.

Realme 9 Pro in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Una super offerta da non farsi scappare. Il realme 9 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 238€, con uno sconto del 28% che fa risparmiare poco più di 90€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio offerto da Cofidis e che si deve attivare in fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della consegna Prime.

realme 9 Pro