Realme 9 Pro+ in offerta: a questo prezzo è da comprare subito

Anche in questo 2022 realme sta facendo le cose in grande, presentando tanti nuovi smartphone che vanno ad aggiornare la già ricca scuderia dell’azienda cinese. Tra le novità dei primi mesi del 2022 c’è anche la serie realme 9, che tra i vari dispositivi comprende anche il realme 9 Pro+, il dispositivo più performante e che più strizza l’occhio verso i top di gamma. A poco più di un mese dall’uscita, oggi lo troviamo già in offerta su Amazon a un prezzo di 358,15€, il 19% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio di quasi 100€.

Il realme 9 Pro+ è a tutti gli effetti un best buy, cioè uno smartphone con un ottimo prezzo abbinato a un’ottima scheda tecnica- Non è un caso che troviamo un display molto fluido, un ottimo processore con modem 5G integrato e anche una fotocamera posteriore da 50MP di livello professionale (sensore realizzato da Sony, una garanzia per quanto riguarda gli smartphone). Un’altra caratteristica che rende unico il realme 9 Pro+ è il design mutevole. Cosa vuol dire? Esponendo al sole la parte posteriore del dispositivo, il colore della scocca cambia (accade con la colorazione blu dello smartphone). C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 60W che permette di avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

Realme 9 Pro+: la scheda tecnica

Il realme 9 Pro+ è uno smartphone che si posiziona in una fascia di mercato a metà tra i top di gamma e i medio di gamma, anche se per molte caratteristiche è più vicino ai primi che ai secondi. Un esempio è lo schermo AMOLED da 6,4" con refresh rate a 90Hz che rende più fluido l’utilizzo dello smartphone con qualsiasi tipologia di applicazione. Nello schermo si nasconde anche una caratteristica unica nel suo genere: il sensore per sbloccare lo smartphone funge anche da cardiofrequenzimetro. Basta avvicinare il dito al sensore e in pochi secondi viene fornito il dato del battito del cuore.

Il cuore pulsante dello smartphone è il processore MediaTek Dimensity 920 5G che garantisce prestazioni abbastanza elevata. A supporto ci sono 8GB di RAM (che può essere espansa fino a 13GB grazie alla tecnologia Espansione dinamica della RAM) e 256GB di memoria interna. Realme ha tenuto in grande considerazione anche il comparto fotografico montando nella parte posteriore tre sensori. Quello principale è da 50MP ed è di livello professionale, poi c’è un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP con distanza focale pari a 4cm. Tre fotocamere molto equilibrate che permettono di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie alle varie modalità messe a disposizione dall’app fotocamera ci si può veramente divertire.

La batteria è da 4500mAh e supporta la ricarica super rapida da 60W che permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti. Per mantenere le temperature sotto controllo, il realme 9 Pro+ ha anche un sistema di raffreddamento a 5 strati e una camera a vapore molto ampia. Chiudiamo con una caratteristica che fa sempre molto felici gli utenti: è presente anche il jack audio da 3,5mm.

Realme 9 Pro+ in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo il realme 9 Pro+ in offerta a un prezzo di 358,15€, con uno sconto del 19% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto si aggira sui 100€. Si tratta di un ottimo prezzo per un dispositivo che a tutti gli effetti è un top di gamma. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out.

