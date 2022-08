Realme 9i: a giorni arriva la nuova versione con il 5G

Realme, succursale del gigante cinese OPPO, è una realtà famosa soprattutto per i propri smartphone, spesso caratterizzati da un design fresco e giovanile e dotati di un rapporto qualità-prezzo molto interessante, soprattutto guardando ai modelli di fascia alta del produttore che, tuttavia, presidia anche le fasce bassa e media del mercato con la propria serie numerata.

All’inizio del 2022 e a più riprese, Realme ha presentato la gamma Realme 9, composta inizialmente dal modello d’ingresso Realme 9i e dai Realme 9 Pro e 9 Pro+ e completata successivamente dai Realme 9 e Realme 9 5G. Sembra che nelle prossime settimane la gamma andrà ulteriormente a completarsi, accogliendo un nuovo dispositivo di fascia media dotato di supporto alle reti 5G ma caratterizzato da un design leggermente diverso rispetto a quello degli altri membri della gamma: parliamo del Realme 9i 5G, smartphone del quale sono trapelati specifiche e render nelle ultime ore, che verrà svelato in India tra una decina di giorni.

Realme 9i 5G: trapelano le specifiche

Il Realme 9i 5G è più vicino di quanto si possa pensare, specie se consideriamo che alcune specifiche sono state confermate dal materiale pubblicitario ufficiale diffuso dalla stessa Realme.

Lato estetico, lo smartphone manterrà una sorta di filo conduttore con gli altri membri della gamma, specie per quanto concerne le linee e i bordi piatti, ma proporrà un modulo fotografico rinnovato nell’estetica e che ricorda molto da vicino quello degli ultimi iPhone, rinunciando alla placca rettangolare di contenimento cdelle fotocamere.

Lato specifiche, la stessa Realme conferma che lo smartphone sarà basato sulla piattaforma Dimensity 810 di MediaTek: non si tratta di certo della più recente o prestante piattaforma del catalogo MediaTek ma la scelta è comprensibile perché garantirebbe comunque allo smartphone buone dotazioni in tutti i comparti, anche lato prestazionale, e soprattutto apre le porte d’accesso alle reti 5G.

Per quanto concerne le altre specifiche tecniche, ci possiamo affidare alle varie indiscrezioni trapelate in precedenza: lo smartphone dovrebbe arrivare con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione (forse anche in configurazione con 128 GB di spazio di archiviazione), dovrebbe proporre una batteria simile a quella del modello privo del supporto alle reti 5G (ovvero al Realme 9i, quindi circa 5000 mAh) con supporto alla ricarica abbastanza rapida (si parla di 33 W).

Realme 9i 5G: quando arriva

Il nuovo Realme 9i 5G verrà presentato in India il prossimo 18 agosto 2022 con il motto "The 5G Rockstar" ma non è chiaro se e quando arriverà anche in Italia.

Il noto leaker Madhav Sheth ha recentemente affermato che Realme avrebbe presto lanciato in India uno smartphone 5G nella fascia di prezzo tra le 10000 e le 15000 rupie indiane (ovvero tra i 125 e i 185 euro al cambio, al netto delle tasse): non vi è, tuttavia, certezza che il leaker si riferisse proprio al Realme 9i 5G.

Considerando che il Realme 9i 4G è venduto, in Italia, a 229 euro nella sua configurazione 4+64 GB e a 249 euro nella sua configurazione 4+128 GB, immaginiamo che il fratello dotato di 5G possa essere, eventualmente, inserito a listino ad un prezzo leggermente più alto.