Realme 9i al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

In un mercato degli smartphone che sta subendo fortemente l’inflazione, con i prezzi che sono aumentati notevolmente anche per i dispositivi lowcost, trovare un dispositivo a poco più di 150€ è una bella notizia. Soprattutto se questo smartphone ha una scheda tecnica molto interessante che lo posiziona in una fascia più alta rispetto a quanto potrebbe far credere il prezzo. Stiamo parlando del realme 9i, smartphone lowcost dell’azienda cinese che oggi troviamo in offerta su Amazon al minimo storico con uno sconto eccezionale del 38%.

Leggendo la scheda tecnica del realme 9i ci si accorge immediatamente che non abbiamo a che fare con un dispositivo entry-level, bensì con uno smartphone medio di gamma. Solo che costa 100€ in meno rispetto alla concorrenza. Processore prestazionale, schermo con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una batteria che dura fino a due giorni e che si ricarica abbastanza rapidamente. Il classico telefono per chi vuole spendere poco ed è alla ricerca dell’offerta migliore.

realme 9i

Scheda tecnica realme 9i

Il realme 9i è la scelta perfetta per chi non vuole spendere centinaia di euro e vuole uno smartphone affidabile e durevole. A tutto questo lo smartphone cinese aggiunge un super prezzo e alcune caratteristiche molto interessanti. Vediamo la scheda tecnica nel dettaglio.

Partiamo dal display AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 90Hz, rendendo il dispositivo molto fluido con le app social. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto (5 diversi livelli di refresh rate) in modo da ottimizzare il consumo della batteria. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 680, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Nel momento del bisogno è possibile "chiedere aiuto" alla RAM dinamica che aumenta le performance.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben tre sensori, con una fotocamera principale da 50MP supportata da un obiettivo macro e da uno per gli scatti in bianco e nero. La fotocamera frontale è da 16MP. Nell’app fotocamera troviamo a disposizione diverse modalità di scatto che sfruttano al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’altra caratteristica top: la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 33W si impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

Realme 9i in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super promo da non farsi scappare. Oggi su Amazon troviamo il realme 9i con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 155€. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Il risparmio sfiora i 100€, una cifra elevata per uno smartphone che costa così poco. Il realme 9i viene spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Beneficia anche dei servizi riservati ai clienti Prime e per il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

realme 9i

