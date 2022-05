Realme 9i in offerta al minimo storico: a questo prezzo è un affare

Uscito sul mercato da un paio di mesi e già in super offerta al minimo storico con uno sconto del 26%. Sembrerebbe la classica promozione che riguarda uno smartphone con caratteristiche abbastanza limitate e realizzato da un’azienda semi-sconosciuta, e invece non è così. Infatti, stiamo parlando del realme 9i, nuovo smartphone lowcost lanciato quest’anno sul mercato dalla società cinese e che subito si è affermato per una scheda tecnica molto equilibrata. Oggi, però, lo troviamo anche a un super prezzo: su Amazon è disponibile a 169,83€, ben 60€ in meno rispetto a quello di listino. Uno sconto del 26% che per uno smartphone lowcost è veramente elevato.

Il prezzo così basso non deve trarre in inganno: il realme 9i è un dispositivo davvero affidabile. E il merito è delle componenti scelte dall’azienda cinese, a partire dallo schermo con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e il processore Snapdragon 680 che garantisce prestazioni elevate. Si potrebbe pensare che si tratta di uno smartphone entry-level, in realtà il realme 9i è in tutto e per tutto un medio di gamma. L’offerta non ha una data di scadenza e per questo motivo potrebbe terminare da un momento all’altro, con il prezzo che sale considerevolmente.

Realme 9i: la scheda tecnica

Quello che solitamente si chiede a uno smartphone medio di gamma lo troviamo nel realme 9i, che a questo prezzo diventa un vero best buy e un punto di riferimento per tutte le altre aziende.

Lo schermo è molto ampio e ha una diagonale da 6,6" con refresh rate a 90Hz, oramai uno standard per telefonini di questa fascia. La frequenza di aggiornamento non è fissa, ma si adatta alla tipologia di contenuto muovendosi tra 5 diversi livelli. Si parte da 30 Hz quando lo smartphone è statico e si arriva a 90 Hz con le app social. Il cuore del dispositivo è il processore Snadpragon 680 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Per essere uno smartphone economico troviamo anche un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è un sensore principale da 50MP, una fotocamera per ritratti in bianco e nero e un obiettivo macro per riprese con una distanza da 4 centimetri. La fotocamera selfie è da 16 Megapixel e utilizza l’intelligenza artificiale per impostare correttamente filtri e colori.

Come su tutti gli smartphone realme troviamo una super batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia anche fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. La ricarica rapida da 33W impiega poco più di un’ora per il 100% di autonomia.

Realme 9i in offerta: prezzo e sconto

Il realme 9i è in super offerta su Amazon a un prezzo di 169,83€, scontato di ben il 26%. Acquistandolo oggi si risparmiano 60€ e si approfitta della promozione al minimo storico. Per chi vuole c’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di pagamento. Lo smartphone è già disponibile e viene spedito immediatamente da Amazon. Per i clienti Prime la consegna è anche in meno di 24 ore.

realme 9i – blue

Lo smartphone è disponibile anche in un’altra colorazione (nero) a un costo leggermente più alto: 174,68€, con uno sconto del 24%.

realme 9i – nero