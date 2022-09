Realme 9i, offerta speciale: oggi costa pochissimo

Scegliere lo smartphone da acquistare è sempre un’operazione complicata e che necessita di un lungo processo decisionale. Solitamente si valutano più opzioni, si confrontano caratteristiche e prezzi e alla fine si opta per uno dei modelli in lista. Altre volte, invece, il processo decisionale è molto più rapido: si trova uno smartphone in offerta e se ne approfitta subito. E questo è proprio uno di quei casi. Se siete alla ricerca di un nuovo dispositivo e volete spendere poco, c’è lo smartphone giusto per voi. Si tratta del realme 9i, smartphone lanciato da pochi mesi e che oggi troviamo in offerta a un ottimo prezzo, molto vicino al minimo storico. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% e lo si paga poco in relazione alla scheda tecnica.

Sebbene sia un dispositivo lowcost, il realme 9i è uno smartphone di livello superiore, molto vicino alla categoria dei medio di gamma. Ha uno schermo fluido, un buon processore, una RAM dinamica che arriva fino a 9GB e anche un buon comparto fotografico composto da un sensore principale da ben 50MP. Insomma, tutte le caratteristiche che si cercano in un modello che ci deve accompagnare nella vita di tutti i giorni. L’offerta è molto allettante e non a caso il realme 9i è uno dei dispositivi più cercati degli ultimi giorni sul sito di e-commerce.

Realme 9i: la scheda tecnica

Il realme 9i ha tutto quello che si cerca solitamente in uno smartphone lowcost. Anzi, anche qualcosa in più. Strizza l’occhio a dispositivi di fascia superiore e con l’offerta di oggi diventa un vero best buy. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD. Le dimensioni leggermente più elevate rispetto al normale permettono di utilizzarlo anche per vedere film e serie TV. Grazie alla tecnologia Ultra Smooth il refresh rate arriva fino a 90Hz, soprattutto quando si utilizzano videogiochi e le app social. Per la frequenza d’aggiornamento del display troviamo fino a 5 diversi livelli che si adattano alla tipologia di contenuto. In questo modo anche il consumo della batteria è ottimizzato. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Grazie alla RAM dinamica è possibile ottenere un plus virtuale con altri 5GB di RAM, molto utili soprattutto quando lanciamo app pesanti.

Buono anche il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50MP e utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. L’AI si nota soprattutto nelle foto in notturna con poca luce. Gli altri due sensori sono dedicati ai ritratti in bianco e nero e alle foto macro. La fotocamera selfie, invece, è da 16MP.

Chiudiamo con una delle caratteristiche più importanti per uno smartphone di questo tipo: l’autonomia. Troviamo una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Realme 9i in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il realme 9i in offerta su Amazon a un prezzo di 182,90€, con uno sconto di ben il 27% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta di uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo ed è anche una delle migliori offerte attive sul sito di e-commerce per uno smartphone. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. La consegna viene gestita direttamente da Amazon e avviene in tempi piuttosto rapidi.

realme 9i