Realme Book Prime: mai visto a questo prezzo su Amazon

La scelta di un laptop, un computer portatile, rappresenta una scommessa, perché le proposte offerte dal mercato, nella fascia media, sono numerose, tutte valide ma con prezzi spesso molto elevati. Secondo Realme è possibile portare sul mercato ottimi dispositivi a prezzi concorrenziali e il notebook Realme Book Prime, esprime esattamente questa filosofia.

Prodotto di ottima qualità e dalla scheda tecnica di assoluto rilievo, Realme Book Prime ha un prezzo di listino che supera di un soffio la soglia psicologica dei mille euro, quella a cui nessuno vorrebbe arrivare. Per fortuna, però, ci sono le offerte Amazon per Halloween che fanno scendere il prezzo in modo sostanzioso.

Realme Book Prime – Intel Core i5 11320H di undicesima generazione- Display 14,9 pollici

Realme Book Prime: caratteristiche tecniche

Le dimensioni e il peso del Realme Book Prime sono decisamente buone per un computer da 15 pollici: ha uno spessore di 14,9 millimetri e pesa appena 1,37 Kg per assicurare comfort nella mobilità.

Il processore è l’Intel Core i5 11320H di undicesima generazione con frequenza di clock fino a 4,5 Ghz e ci sono 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su disco SSD.

Il display da 14,9 pollici è di tipo LCD IPS e "Full Vision" dato l’elevato rapporto tra superficie totale e superficie attiva, pari al 90%. La risoluzione è 2K (2.160×1.440 pixel) e la luminosità di picco è di 400 nit.

La tastiera è retroilluminata e sotto il pad è stato posizionato il sensore per le impronte digitali. Grazie alla porta Thunderbolt 4 è possibile trasferire dati con estrema velocità ma anche pilotare due display 4K esterni per video. Ci sono anche una porta USB-A e una porta USB-C e il jack audio da 3,5 mm.

L’audio si basa su una coppia di altoparlanti Harman Kardon e c’è la certificazione DTS HD per l’ascolto di suoni puliti e bassi definiti. La batteria da 54 Wh, secondo le specifiche del produttore, assicura 11 ore di autonomia e con la ricarica rapida a 65W di potenza è possibile ricaricare da 0 al 50% in 30 minuti.

Infine, segnaliamo la funzione PC Connect, che consente di sincronizzarli e di trascinare i file tra desktop e smartphone, che funziona con tutti gli smartphone e non solo con i Realme .

Realme Book Prime: l’offerta Amazon

Il notebook Realme Book Prime ha un prezzo di listino di 1.099 euro, ma su Amazon viene offerto allo street price di 956,43 euro che rappresenta già una buona occasione alla luce delle caratteristiche tecniche di questo modello.

Tuttavia, il prezzo attuale è ancora più basso grazie all’offerta in corso per Halloween, che porta il prezzo finale a 849,99 euro (-11%, -106,44 euro).

Realme Book Prime – Intel Core i5 11320H di undicesima generazione- Display 14,9 pollici