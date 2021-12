Realme, le cuffie lowcost oggi sono in offerta a un prezzo mini

Mancano ancora un paio di settimane al Natale, ma è già tempo di iniziare a pensare ai regali. Soprattutto se troviamo il dispositivo che volevamo regalare in offerta su Amazon. E se il dispositivo che avevate in mente erano le cuffie realme Buds Air 2, allora oggi è il vostro giorno fortunato. Gli auricolari Bluetooth sono in offerta su Amazon a un prezzo di poco inferiore ai 40€, con uno sconto del 26% su quello di listino. Una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire.

Le cuffie Bluetooth realme Buds Air 2 sono un modello lowcost con un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Il costo inferiore ai 40€, infatti, non deve trarre in inganno: questi auricolari hanno tutte le caratteristiche che si richiedono nel 2021 a delle cuffie. A partire dalla cancellazione attiva del rumore, una funzionalità che oramai non può mancare. Ma non è l’unica: i driver da 10mm con Bass Boost assicurano un ascolto ottimale dei bassi, mentre il doppio microfono permette telefonate con voce chiara e ben definita.

realme Buds Air 2: caratteristiche tecniche

Le realme Buds Air 2 sono cuffiette wireless in-ear dal design abbastanza classico che ricorda vagamente quello delle prime AirPods. Gli auricolari hanno caratteristiche che oramai si ritrovano in quasi tutti gli auricolari Bluetooth: tecnologia per la cancellazione attiva del rumore che permette di eliminare quasi tutti i suoni esterni, compresi quelli a bassa frequenza. A fare da contraltare alla cancellazione attiva del rumore c’è la modalità Trasparenza che ci permette di ascoltare quello che avviene intorno a noi: per attivarla basta un tap di due secondi sugli auricolari.

All’interno delle cuffie trova posto un nuovo chip che permette una connessione wireless stabile e un minor consumo di energia (l’autonomia arriva fino a 25 ore di riproduzione). Il driver audio è da 10mm ed è pensato per riprodurre al meglio i bassi, anche grazie alla tecnologia Bass Boost. Gli auricolari realme Buds Air 2 montano anche due microfoni che permettono di fare chiamate e videochiamate con una voce sempre chiara, senza nessun problema di rumori esterni. E gli amanti del gaming saranno felici di sapere che la latenza è di soli 88ms. Nella confezione ci sono anche tre cuscinetti di dimensioni diverse per avere il massimo comfort. L’associazione con smartphone e tablet avviene molto facilmente: bastano pochi secondi.

realme Buds Air 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A meno di 40 euro è difficile trovare delle cuffie wireless in-ear così complete e affidabili. Le realme Buds Air 2 sono un’ottima idea regalo per Natale e su Amazon sono in offerta a 37,06€, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino. Inoltre, c’è anche la possibilità di provarla con tutta calma: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

realme Buds Air 2

