Realme Buds Air Pro: le cuffiette con ANC sono al minimo storico

Di cuffiette wireless ce ne sono moltissimi modelli sul mercato, non tutti di buona qualità. Chi cerca, allo stesso tempo, un buon marchio per stare sicuro e funzionalità evolute come la riduzione attiva del rumore, di solito deve spendere un bel po’: non meno di 70-100 euro.

Chi non vuole spendere così tanto ha due opzioni: o si accontenta e rinuncia ad alcune funzioni (o alla garanzia di un marchio noto ed affidabile), oppure aspetta l’offerta giusta. Chi fino ad ora ha preferito aspettare oggi finalmente può comprare un buon paio di cuffiette wireless ad un prezzo irrisorio. Stiamo parlando della Realme Buds Air Pro con Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che, su Amazon, sono oggi in forte sconto e si acquistano per una cifra irrisoria. Un prezzo tanto basso che, tra le altre cose, è anche il prezzo minimo storico di questo modello su Amazon.

Realme Buds Air Pro: caratteristiche tecniche

Le Realme Buds Air Pro sono buone cuffiette wireless, di tipo in-ear con i gommini che sigillano il canale uditivo per ridurre il rumore che entra nell’orecchio. Il resto della riduzione, fino a -35 dB, lo fanno gli algoritmi di ANC di cui sono dotati questi auricolari.

Naturalmente è prevista la modalità trasparenza, per sentire cosa sta succedendo nell’ambiente che ci circonda senza dover togliere le cuffiette.

I driver dinamici delle cuffie sono da 10 millimetri, mentre la connessione è Bluetooth 5.0 con latenza di 94 millisecondi. Buona l’autonomia, fino a 25 ore con la carica della custodia (20 ore con ANC attivato). Veloce la ricarica: in 10 minuti si ottengono altre 3 ore di riproduzione e in 60 minuti si sale al 100% della carica.

Realme Buds Air Pro: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle Realme Buds Air Pro è pienamente in linea con quello delle cuffie di questo livello: 89,99 euro. Il prezzo su strada, però, è oggi molto più basso tanto che, normalmente, su Amazon si trovano alla metà: 44,99 euro.

Come se non bastasse, adesso sono al prezzo minimo storico e costano anche di meno: 29,99 euro (-15 euro, -33%). L’offerta è valida solo sul colore nero, ma per molti non sarà certo un problema.

Cuffiette Wireless Realme Buds Air Pro – Con riduzione attiva del rumore ANC