Uno dei migliori top di gamma 2021 è in sconto: da non perdere

Il 2021 è stato un anno difficilissimo per i produttori di smartphone di alto livello: tra crisi dei chip e strascichi della pandemia, che hanno comportato la chiusura di diverse fabbriche in estremo oriente, portare sul mercato prodotti di fascia alta in buona quantità non è stato cosa facile per nessuno. Lo si capisce al volo dalla quantità di chip diversi utilizzati nei top di gamma: Qualcomm Snapdragon 888, Snapdragon 870, Snapdragon 865+, Samsung Exynos 2100 e, ultimamente, anche MediaTek Dimensity 1200.

Dal punto di vista commerciale, però, una cosa è chiara: chi ha avuto a disposizione i SoC Qualcomm Snapdragon 888 ha vinto. Questo chip, infatti, è al momento il più veloce in assoluto ma, purtroppo, anche il più caro di tutti. Per questo motivo c’è stato, tra i top di gamma 2021, un modello che ha scompigliato le carte sul tavolo: stiamo parlando di Realme GT, un dispositivo con Snapdragon 888 dal prezzo nettamente più basso degli altri. Il massimo delle prestazioni al prezzo minimo possibile e senza sacrificare la qualità degli altri componenti, in primis lo schermo. Realme GT è una delle scelte migliori, oggi, per chi cerca uno smartphone di alto livello. Amazon lo sa benissimo e, per questo, lo ha messo in sconto: ora o mai più, non ci sono scuse.

Realme GT: caratteristiche tecniche

Realme GT, come già accennato, ruota intorno all’ultimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 888, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione. Il primo taglio è stato quello più scelto, per via del prezzo inferiore, il secondo è quello che offre le prestazioni migliori.

Il telefono ha un display Super AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz di refresh, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 64 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP, fotocamera frontale da 16 MP, compatibilità con il 5G e il Wi-Fi 6, chip NFC per i pagamenti contactless e una buona batteria da 4.500 mAh che si ricarica a 65 Watt con il caricatore incluso in confezione.

Insomma, non c’è altro da aggiungere: Realme GT è un top di gamma fatto e finito, dalle prestazioni elevatissime e con tutto quello che deve avere uno smartphone flagship nel 2021. Tranne il prezzo.

Realme GT: l’offerta Amazon

Realme GT ha letteralmente rotto il mercato, uscendo con un prezzo di partenza di 499 euro per la versione 8/128 GB e 599 euro per la versione 12/256 GB. Un top di gamma con SD 888 a meno di cinquecento euro non si era ancora visto, è stato uno shock per molti.

Ma adesso lo shock sarà ancor più forte dopo aver letto l’offerta in corso su Amazon: Realme GT 12/26 GB ora costa 494 euro (-104 euro, -17%), meno del prezzo di listino della versione con meno memoria.

Realme GT – Qualcomm Snapdragon 888 – Display Super AMOLED a 120 Hz – Versione 12/26 GB

Attenzione, non è finita qui: mentre scriviamo il Realme GT 12/256 non è disponibile sul sito ufficiale di Realme, quindi l’unico modo per averlo è comprarlo scontato su Amazon.