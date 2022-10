Realme GT 2: ora o mai più, l'offerta su Amazon è strepitosa

La categoria degli smartphone "quasi top" di gamma, ossia quei telefoni che presentano una scheda tecnica giusto un poco sotto quella dei top veri e propri (e che nel 2022 hanno rappresentato una parte importantissima del mercato), ci sono alcuni dispositivi che si distinguono anche per l’ottimo rapporto prezzo-caratteristiche. Come il Realme GT 2 arrivato in Italia a marzo.

Si tratta di uno smartphone di fascia molto alta, dotato del miglior processore dell’anno scorso e di uno schermo veramente molto buono. Un telefono a cui non manca proprio nulla e che farà felici praticamente tutti, specialmente al prezzo scontato dell’offerta Amazon in corso per Halloween.

Realme GT 2 – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 12/256 GB – Colore Nero (Steel Black)

Realme GT 2 – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 12/256 GB – Colore Bianco (Paper White)

Realme GT 2: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per lo smartphone Realme GT 2 è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 888 che fino allo scorso anno (cioè prima dell’era dello Snapdragon 8 Gen 1) era il top di gamma. Le memorie disponibili per questa offerta sono 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display è di tipo AMOLED con supporto HDR10+, misura 6,6 pollici e ha una dotazione tecnica da top di gamma, a iniziare dalla frequenza di aggiornamento da 120 Hz fino alla luminosità il cui picco arriva a 1.300 nit (uno dei più alti su questa fascia di prezzo). Il lettore per le impronte digitali è sotto il pannello.

Sul retro sono stati collocati i tre sensori fotografici, il principale da 50 MP, l’ottimo Sony IMX766 con OIS (lo stabilizzatore ottico), un secondo sensore da 8 MP ultra grandangolare e infine il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Ciò significa che è possibile fare anche ottime foto o girare video di buona qualità.

Le connessioni disponibili, oltre al 5G, sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e ha la ricarica rapida da 65W, con uno 0-100% in appena 33 minuti, secondo le specifiche del produttore.

Realme GT 2: l’offerta Amazon

Realme GT 2 è arrivato a marzo sul mercato italiano con un prezzo di 599,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, ma si può fare ancor di meglio: con l’offerta in corso su Amazon Realme GT 2 costa ora 499 euro (-17%, – 100,99 euro).

Per quanti sono alla ricerca di un ottimo telefono, un "quasi top", ma possono spendere al massimo il prezzo di un medio, allora questa è l’occasione giusta per fare un affare ottimo.

Realme GT 2 – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 12/256 GB – Colore Nero (Steel Black)

Realme GT 2 – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 12/256 GB – Colore Bianco (Paper White)