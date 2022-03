Realme GT 2 Pro 5G disponibile da oggi: è già in offerta

E’ arrivato in Italia, anche su Amazon, il nuovo Realme GT 2 Pro, primo top di gamma 2022 di Realme, uno dei primi dispositivi disponibili nel nostro Paese con il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1, a sua volta chip top di gamma della gamma di Qualcomm. A questo chip Realme ha affiancato una serie di componenti non di minor valore, per creare un dispositivo decisamente premium.

La fascia alta di Realme per la prima metà di quest’anno è composta, oltre che da GT 2 Pro, anche da GT 2 “liscio" che, però, ha un processore meno potente (il Qualcomm Snapdragon 888, il top dell’anno scorso) e un set di sensori fotografici meno raffinato. GT Pro 2, invece, è un top fatto e finito, nudo e crudo, e può battersela senza timori con i vari Xiaomi 12 Pro, Motorola Edge 30 Pro, o anche OnePlus 10 Pro (per restare in casa BBK Electronics). Il prezzo, chiaramente, è premium come la scheda tecnica. Per fortuna c’è la promo di lancio su Amazon, che taglia di 100 euro netti il prezzo della versione base di Realme GT 2 Pro e lo rende più economico.

Realme GT 2 Pro: caratteristiche tecniche

Come dicevamo, non c’è alcun dubbio: Realme GT 2 è un top di gamma e si vede a un chilometro di distanza. Al chip Snapdragon 8 Gen 1 Realme ha affiancato due configurazioni di memoria, ormai standard per la fascia alta 2022: 8/128 GB e 12/256 GB.

Di alto livello anche il comparto fotografico, con tre sensori 50+50+3 MP e fotocamera frontale da 32 MP. Il primo dei due sensori da 50 MP è un pregiato Sony IMX 766, con stabilizzazione ottica, il secondo è un grandangolo, il terzo sensore è uno zoom/microscopio da 40X.

Ottimo lo schermo: un AMOLED di tipo LTPO2, HDR10+, con refresh rate variabile di 120 Hz, da 6,7 pollici e con luminosità di picco di ben 1.400 nit. Praticamente un faro, non teme neanche le giornate più luminose. Altissima anche la risoluzione (1.440×3.216) e, di conseguenza, la densità di pixel per pollice (509 ppi).

L’audio è chiaramente stereo, ma non c’è il jack per le cuffie. Non mancano, invece, NFC (per i pagamenti contactless), Bluetooth 5.2, WiFi 6, tutti i tipi di GPS esistenti sul mercato e tutto ciò che ci si aspetta, oggi, da un top di gamma. Compresa una batteria da ben 5.000 mAh, con ricarica da ben 65W. Il tutto in un peso di 200 grammi esatti.

Realme GT 2 Pro: il prezzo su Amazon

E’ chiaro che un dispositivo come Realme GT 2 Pro non può costare poco: c’è dentro quasi tutto il meglio della tecnologia 2022. Può però essere in sconto, per la promozione di lancio su Amazon: il prezzo di listino di Realme GT 2 Pro, in versione 8/128 GB, è infatti pari a 750 euro.

Ma al momento è in sconto di 100 euro esatti e il prezzo finale scende a 650 euro (-13%). Chiaramente, se si cerca un top di gamma vero, è molto consigliato approfittare dell’offerta di lancio.

REalme GT 2 Pro – Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB di memoria