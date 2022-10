Realme GT 2 Pro: crolla il prezzo con lo sconto Amazon per Halloween

Molte persone sperano di poter acquistare uno smartphone di fascia alta al prezzo di un medio e di fare così un buon affare, ma quale telefono potrebbe avere una scheda tecnica da top di gamma proposta a un prezzo altamente competitivo? Una buona risposta è il Realme GT 2 Pro. , che ha una scheda tecnica eccellente, potenza da vendere e un ottimo schermo. Il prezzo è alto, ma non quanto molti concorrenti di pari livello e, in più, al momento è disponibile uno sconto su Amazon in occasione di Halloween che rende Realme GT 2 Pro veramente irresistibile.

Realme GT 2 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Realme GT 2 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore dello smartphone Realme GT 2 Pro è il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 Gb di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il display da 6,7 pollici è di tipo AMOLED LTPO2 con supporto HDR10+, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit (ben visibile sotto la luce diretta del sole). Molto alta anche la risoluzione (1.440×3.216 pixel) e di conseguenza anche la densità di pixel per pollice (509 ppi).

Sul retro dello smartphone si trova il gruppo di tre fotocamere con il sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un secondo sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore da 3 MP zoom/microscopio da 40X e con apertura focale da f/3.3. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

L’audio è stereo e non mancano l’NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.2 e il WiFi 6. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica rapida da 65W che, assicura il produttore, porta la batteria da 0% a 100% in 33 minuti.

Realme GT 2 Pro: l’offerta Amazon

Realme GT 2 Pro, quindi, è un telefono top di gamma senza se e senza ma con ottime caratteristiche tecniche e il meglio della tecnologia disponibile nel 2022. In Italia è arrivato a gennaio, con un prezzo di listino altamente competitivo di 849,99 euro.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare questo gioiellino a all’eccezionale prezzo di 693,87 euro (-18%, -156,12 euro). Meno di così, per un telefono top di gamma di ultima generazione come il Realme GT 2 Pro, è impossibile.

Realme GT 2 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB