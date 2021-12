Realme GT Master Edition: in appena tre mesi il prezzo è crollato

Dicembre è un ottimo periodo per comprare uno smartphone di gamma medio-alta: i primi top di gamma 2022 sono già stati presentati, i prezzi dei modelli 2021 sono già scesi e, cercando bene, si trovano delle ottime offerte tra i modelli di seconda fascia, la famosa categoria dei “quasi top" che quest’anno ha avuto un successo straordinario.

Una categoria in grado di prendere i classici due piccioni con una fava: si tratta di smartphone potenti, spesso molto potenti, con molte caratteristiche da top di gamma ma ad un prezzo nettamente inferiore che, quando scende ulteriormente per qualche offerta, diventa praticamente imbattibile. E’ il caso di Realme GT Master Edition, versione leggermente meno potente (ma per il resto quasi identica) di Realme GT, uno dei migliori top di gamma 2021 per rapporto prezzo/caratteristiche. Realme GT Master Edition è un ottimo smartphone che, al momento, si compra con un forte sconto su Amazon. E’ l’occasione d’oro per cambiare telefono.

Realme GT Master Edition: caratteristiche tecniche

Come tutti i “quasi top" 2021, anche Realme GT Master Edition ha più di una caratteristica tecnica di altissimo livello. Ad esempio lo schermo: un display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel (ben 409 punti per pollice), luminosità di picco di 1.000 nit e refresh di 120 Hz. Uno schermo da top di gamma, senza alcun dubbio.

Come di alto livello sono le fotocamere posteriori, specialmente la principale: 64 MP, 8 MP e 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 32 MP. Molto buona anche la batteria, da 4.300 mAh, e soprattutto la ricarica, da 65 Watt.

L’unico componente non da top di gamma che fa la differenza tra Realme GT Master Edition e il più potente Realme GT “liscio" è il processore: sul Master Edition troviamo un Qualcomm Snapdragon 778G 5G, mentre su Realme GT c’è il più potente Snapdragon 888 5G.

Ma, come abbiamo ben capito tutti nel corso del 2021, per la stragrande maggioranza degli utenti lo Snapdragon 778G 5G ha fin troppa potenza.

Realme GT Master Edition: l’offerta su Amazon

Realme GT Master Edition è stato lanciato sul mercato italiano a inizio settembre 2021, quindi è ancora recentissimo, ad un prezzo di 349 euro per la versione con 6/128 GB di memoria e 399 euro per la versione 8/256 GB. Per le caratteristiche tecniche offerte, si tratta di prezzi impensabili fino al 2020. Ma nel 2021, come sappiamo, è successo di tutto e di più nel mondo dell’elettronica.

Sono passati appena tre mesi dal lancio e già si tratta di prezzi superati: Realme GT Master Edition 6/128 GB è oggi in vendita a 271,90 euro (-77,10 euro, -22%), mentre Realme GT Master Edition 8/256 GB è in vendita a 308 euro (-91 euro, -23%). Nel primo caso il prodotto è venduto e spedito da Amazon, nel secondo da un venditore terzo.

Realme GT Master Edition – Versione 6/128 GB

Realme GT Master Edition – Versione 8/256 GB