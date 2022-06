Realme GT Master Edition: crolla il prezzo

Lo smartphone Realme GT Master Edition si è subito fatto notare sin dai suoi esordi lo scorso agosto. Ha poco meno di un anno dunque, ma vanta una scheda tecnica ancora attuale: nasce come "medio quasi top" e oggi sta benissimo in fascia media, dove è ancora assolutamente competitivo. Tutto merito del SoC, l’ottimo Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G.

Realme GT Master Edition è uno smartphone che ha esordito sul mercato con un prezzo estremamente aggressivo: 349 euro per la versione 6/128 GB e 399 euro per la versione 8/256 GB. Adesso, per la gioia degli appassionati del brand (e di chi cerca un buon telefono), con l’offerta Amazon il prezzo è crollato. Infine, se proprio vogliamo trovare una pecca nella scheda tecnica, comune per i due telefoni in offerta (differiscono solo per il taglio della memoria) possiamo notare la capienza limitata della batteria: appena 4.300 mAh, che però perdoniamo subito poiché nella confezione troviamo il caricatore per una ricarica rapida da 65 W, caratteristica inesistente su telefoni più recenti, anche e di fascia alta.

Realme GT Master Edition: caratteristiche tecniche

Il telefono Realme GT Master Edition nasce, come abbiamo anticipato, con una scheda tecnica da quasi top e con un rapporto caratteristiche/prezzo decisamente conveniente. A bordo del telefono troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G abbinato a due tagli di memoria: il primo 6/128 GB e il secondo da 8/256 GB.

Per entrambi lo schermo è un ampio AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel e densità di pixel pari a 409 ppi, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Buona anche la composizione delle fotocamere posteriori: 64+8+2 MP (grandangolo, ultra grandangolo e macro). Il sensore anteriore, mostra il carattere da top di gamma con i suoi 32 MP.

La batteria pecca ancora delle capienze limitate dello scorso anno, è da 4.300 mAh, ma questa piccola mancanza si fa perdonare dalla presenza della ricarica veloce da 65 W che qualche mese fa era una novità e che permette una ricarica completa del telefono in molto meno di 60 minuti.

Realme GT Master Edition: le offerte su Amazon

A fronte di un’ottima scheda tecnica, il Realme GT Master Edition è stato lanciato a un prezzo altrettanto buono: 349/399 euro. Adesso, però, le versioni 6/128 GB e 8/128 GB si comprano su Amazon ancora a molto meno.

Realme GT Master Edition in versione 6/128 GB è disponibile su Amazon nel colore nero con lo sconto al prezzo di 249 euro (-100 euro, -29%).

Realme GT Master Edition 5G 6/128 GB

Realme Master Edition versione 8/128 GB costa di listino 399 euro ma è disponibile su Amazon al prezzo di 315,50 euro (-83,50 euro, -21%).

Realme GT Master Edition 5G 8/256 GB