Realme GT Master Edition è al minimo storico: ora è best buy

Realme GT Master Edition è stato presentato ad agosto e, quasi subito, è arrivato anche in Europa dando una bella scossa alla fascia media del mercato smartphone con un prezzo di listino assolutamente interessante: 349 euro per la versione 6/128 GB e 398 euro per la versione 8/256 GB. A questi prezzi, a fine estate, era molto difficile trovare qualcosa senza scendere troppo a compromessi.

Di compromessi la “Master Edition" di Realme GT, invece, ne fa ben pochi perché offre a chi lo acquista un processore dalle prestazioni abbondanti, uno schermo di ottima qualità, una ricarica super veloce e un comparto fotografico tutto sommato nella media del segmento, quindi più che sufficiente per la maggior parte degli scatti diurni. Giustificato, quindi, il successo globale ed europeo di questo modello e, più in generale, di Realme che è tornata ormai alla carica con tanti smartphone dal rapporto prezzo/caratteristiche veramente eccezionale. Proprio quello che cerca il mercato, in un periodo di vacche magre come questo. Farà piacere a molti, per questo, il fatto che il già economico Realme GT Master Edition sia ora in forte sconto su Amazon: è già al minimo storico.

Realme GT Master Edition: caratteristiche tecniche

Realme GT Master Edition ruota intorno al processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, versione depotenziata e low cost del top di gamma 2021 Snapdragon 888. Come già accennato, i tagli di memoria disponibili sono due: 6/128 e 8/256, praticamente lo standard per la fascia media nel 2021.

Sopra la media, invece, lo schermo: un AMOLED con refresh rate a 120 Hz, prodotto da Samsung, da 6,43 pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel e densità di pixel pari a 409 ppi. Il comparto fotografico posteriore è in configurazione tripla: 64+8+2 MP, rispettivamente grandangolo, ultra grandangolo e macro. Ottimo sensore, da 32 MP, per la selfie camera frontale.

Buona anche la batteria, da 4.300 mAh e con una ottima potenza di ricarica: addirittura 65 Watt, uno dei valori più alti nella fascia media (solo i top di gamma Xiaomi arrivano a 120W). In pratica, grazie al caricatore presente in confezione, la ricarica completa richiede poco più di mezz’ora.

Realme GT Master Edition: l’offerta Amazon

Chi ha seguito le vicissitudini del mercato degli smartphone negli ultimi due anni sa bene una cosa: la crisi dei chip ha colpito tutti, sia i produttori che non trovano processori per i propri smartphone, sia gli acquirenti che di conseguenza devono affrontare prezzi d’acquisto maggiori.

Per questo motivo il prezzo di listino di Realme GT Master Edition di 349 euro ha stupito un po’ tutti, in positivo. Ora, però, il prezzo è ben minore: Realme GT Master Edition si compra oggi su Amazon a soli 284,49 euro (-64,51 euro, -18%). Decisamente un prezzo da non lasciarsi sfuggire.

Realme GT Master Edition – Processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G – Schermo AMOLED da 6,3 pollici – Versione 6/128 GB