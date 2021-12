Realme GT Master Edition, il top di gamma lowcost in offerta al minimo storico

Natale è passato, ma Amazon non smette di lanciare nuove offerte che fanno segnare nuovi minimi storici per decine di prodotti hi-tech. Oggi è il turno di uno degli smartphone più interessanti usciti negli ultimi mesi: stiamo parlando del realme GT Master Edition, un cellulare con caratteristiche da top di gamma, ma con un prezzo inferiore alla concorrenza. Su Amazon lo trovi anche con il 27% di sconto a un prezzo di 254€. Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero.

Nell’ultimo anno realme è cresciuta molto in Italia, e il merito è di una filosofia molto precisa: prodotti con ottime qualità e caratteristiche, a un prezzo accessibile a tutti. Lo stesso approccio che ha portato Xiaomi a essere una delle aziende più conosciute in Italia. E il realme GT Master Edition sposa a pieno questa filosofia: ha uno schermo top con frequenza d’aggiornamento a 120Hz, un processore che assicura ottime performance e un design molto ricercato che lo differenzia da tutti gli altri smartphone presenti sul mercato. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone lowcost, oggi è il vostro giorno fortunato.

realme GT Master Edition: le caratteristiche tecniche

Quello che si può chiedere a uno smartphone che costa poco più di 250€ lo troviamo nella scheda tecnica del realme GT Master Edition. A partire dallo schermo AMOLED con frequenza d’aggiornamento a 120Hz che rende ancora più fluido navigare sui social e giocare alle proprie app preferite. Sotto lo schermo batte il cuore pulsante dello smartphone: processore Snapdragon 778G con processo di costruzione a 6 nanometri, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il realme GT Master Edition è anche e soprattutto uno smartphone fotografico. Nella parte posteriore trovano poste tre sensori con quello principale da 64 Megapixel. Gli altri due sono per le foto ultra-grandangolari e per le macro. La fotocamera frontale, invece, è da 32 Megapixel. Lo smartphone offre anche delle modalità uniche nel loro genere dedicate alla “street photography”.

Altro punto forte dello smartphone è il sistema di raffreddamento a camera di vapore che mantiene la temperatura interna sempre sotto controllo, anche mentre si utilizzano le app più pesanti. Chiudiamo con la batteria: 4300mAh con ricarica super rapida a 65W che permette di avere il 100% in circa 45 minuti.

realme GT Master Edition in offerta: prezzo e sconto

Da oggi 27 dicembre il realme GT Master Edition è in super offerta su Amazon a un prezzo di 254€, il 27% in meno rispetto al prezzo di listino. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire e bisogna anche essere veloci nell’approfittarne: potrebbe terminare da un momento all’altro. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare lo smartphone a rate a tasso zero: 5 rate da 50,80€ al mese (servizio offerto da Amazon). Il modello in offerta è quello con colorazione bianca, mentre la versione “black” costa 3€ in più ed è sempre disponibile il pagamento a rate.

