Realme GT Master Edition: con questa offerta va preso al volo

Il chip Qualcomm Snapdragon 778G ha dato tantissime soddisfazioni nel 2021 ai produttori di smartphone, che hanno avuto a disposizione un ottimo processore, dal prezzo non eccessivo, con cui realizzare telefoni di fascia media dalle prestazioni molto elevate e con un prezzo più che abbordabile. Telefoni come Realme GT Master Edition, un modello che da luglio 2021 ha venduto moltissimo.

E continua a vendere, grazie ad una scheda tecnica di tutto rispetto e ad un prezzo che continua a scendere tanto che oggi, grazie ad una offerta Amazon, costa meno di uno smartphone di fascia bassa. Il classico ottimo prodotto, sin dal lancio, che adesso diventa best buy e che lo resterà fino alla fine dello sconto. Per questo chi oggi cerca un buon telefono con il quale fare un po’ di tutto, ma non ha intenzione di spendere molto, dovrebbe senza dubbio prendere in considerazione questo Realme GT Master Edition: non gli manca niente, adesso neanche un prezzo stracciato.

Realme GT Master Edition: caratteristiche tecniche

Realme GT Master Edition è uno smartphone da 6,4 pollici, con schermo AMOLED a 120 Hz di refresh e ben 1.000 nit di luminosità, che gira intorno al Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Ne è stata prodotta una versione da 8/256 GB, che però per molti è persino eccessiva.

Uno dei grandi pregi di questo smartphone è la ricarica veramente veloce, grazie ad una potenza che arriva a 65 Watt. Buone (per la fascia media) anche le fotocamere posteriori, che sono tre: principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Buona anche la frontale, da ben 32 MP e di tipo wide.

Realme GT Master Edition: l’offerta Amazon

Dalla scheda tecnica si capisce facilmente perché Realme GT Master Edition ha avuto tanto successo nella seconda metà del 2021: è un ottimo smartphone di fascia media, con un prezzo di lancio azzeccatissimo. Questo modello, infatti, è uscito ad un prezzo di lancio di 329 euro, per poi assestarsi a 349 euro.

Adesso, però, Realme GT Master Edition da 6/128 GB su Amazon costa 279 euro (-70 euro, -20%). Meno di trecento euro per un ottimo smartphone, che farà felici molti utenti.

Realme GT Master Edition – Snapdragon 778G – Versione 6/128 GB