Realme GT Master Edition: il prezzo è crollato

Da quando è stato annunciato ad agosto 2021, Realme GT Master Edition si è subito fatto notare: è uno degli smartphone medi migliori dell’anno, un classico esemplare della categoria (tutta nuova: è nata nel 2021) dei “medi quasi top" grazie ai quali l’utente può trasformare la crisi dei chip da problema in vantaggio.

Realme GT Master Edition, infatti, ha tante componenti da top di gamma ma un chip da medio, che offre però potenza persino esuberante per la stragrande maggioranza dei suoi acquirenti. A stupire, di questo smartphone, è stato sin da subito l’equilibrio tecnico e il prezzo estremamente aggressivo: 349 euro per la versione 6/128 GB e 398 euro per la versione 8/256 GB. Adesso, però, il Black Friday si avvicina e questo dispositivo crolla di prezzo: diversi venditori terzi su Amazon, infatti, stanno vendendo i propri esemplari in magazzino a prezzi veramente stracciati. E se appena un mese fa festeggiavamo il prezzo di 284 euro per Realme GT Master Edition, ora lo si compra persino a meno.

Realme GT Master Edition: caratteristiche tecniche

Dicevamo che Realme GT Master Edition brilla per equilibrio e rapporto caratteristiche/prezzo. Brilla non è una parola eccessiva, in questo caso, visto che il dispositivo ruota intorno all’ottimo chip Qualcomm Snapdragon 778G e offre uno schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz, 6,43 pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel e densità di pixel pari a 409 ppi.

Buone anche le fotocamere posteriori: 64+8+2 MP (grandangolo, ultra grandangolo e macro) e molto buona l’anteriore da 32 MP. Non eccellente la batteria, da 4.300 mAh, ma la ricarica velocissima a 65 Watt (con caricatore incluso in confezione) risolve ogni dubbio sull’autonomia di questo smartphone.

Realme GT Master Edition: le offerte su Amazon

A fronte di queste caratteristiche, in gran parte ottime come abbiamo visto, Realme GT Master Edition è stato lanciato al prezzo altrettanto ottimo di 349/398 euro. Adesso, però, la versione 6/128 GB si compra a molto meno.

Diverse le offerte su Amazon attualmente in corso, tra le quali abbiamo selezionato le due più interessanti.